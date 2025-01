Manifestantes atacam embaixada do Brasil na República Democrática do Congo

A embaixada brasileira em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, foi atacada ontem por manifestantes.

A bandeira do Brasil foi levada, mas, segundo o Itamaraty, nenhum funcionário ficou ferido.

Embaixadas de outros países, como França, EUA, Uganda, Quênia e Ruanda, também foram alvo de ações violentas.

Os manifestantes protestam contra o que veem como omissão ou conivência de nações estrangeiras em relação ao avanço do grupo rebelde M23.

Nos últimos dias, os rebeldes tomaram o aeroporto de Goma e controlam boa parte da cidade, no leste do país. Eles justificam a ofensiva, dizendo que ela é necessária para proteger a minoria tútsi da ameaça pelo grupo Forças Democráticas de Libertação de Ruanda (FDLR), criado por hutus que fugiram de Ruanda após a guerra civil.

O Congo acusa o governo tútsi de Ruanda de apoiar os rebeldes do M23. Ruanda classifica o FDLR de "grupo genocida", mas nega que apoie o M23.

Tumulto deixa mais de 40 mortos em festival na Índia

Pelo menos 40 pessoas morreram hoje após um tumulto durante o festival religioso Kumbh Mela, no norte da Índia, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters.

De acordo com testemunhas, participantes do festival caíram uns sobre os outros e foram esmagados pela multidão perto da confluência de três rios, onde o banho é considerado sagrado pelos hindus.

Um devoto disse que as pessoas caíram após serem prensadas entre a multidão e uma barreira da polícia.

O Kumbh Mela é o maior evento do mundo, atraindo 400 milhões de pessoas durante as seis semanas de celebração. Até terça, cerca de 200 milhões de pessoas já haviam participado do festival.

Pesquisa mostra desaprovação a medidas de Trump

A primeira pesquisa Ipsos/Reuters realizada após a posse de Donald Trump mostra que a maioria dos americanos desaprova várias das medidas anunciadas por ele.

Cerca de 59% dos entrevistados disseram ser contra o fim da concessão de cidadania automática a todas as crianças nascidas nos EUA, mesmo que de pais sem o visto de residência.

O mesmo percentual se opõe às medidas de Trump para acabar com as políticas federais de inclusão de mulheres e membros de grupos raciais minoritários.

A mudança do nome do Golfo do México para Golfo da América foi rejeitada por 70% dos pesquisados.

Metade dos entrevistados acha que o país está no caminho errado em relação ao custo de vida.

Em relação ao desempenho de Trump como presidente, 45% aprovam, e 46% desaprovam.

Cientistas criam camundongos com dois pais machos

Cientistas chineses usaram células-tronco embrionárias para criar pela primeira vez camundongos com o material genético de dois pais machos.

Segundo os cientistas, a pesquisa pode ajudar no futuro a evitar a extinção de espécies ameaçadas e contribuir para avanços da medicina regenerativa, que envolve a substituição de tecidos ou órgãos danificados.

No total, os pesquisadores criaram 1.081 embriões e conseguiram o nascimento de 134 filhotes.

Mais da metade morreu antes de atingir a idade adulta; todos apresentaram problemas de desenvolvimento, vida adulta reduzida e eram estéreis.

"Este é um estudo científico fundamental focado em modelos animais. Não há planos de estender esse tipo de experimento aos seres humanos", disse o biólogo de desenvolvimento Wei Li, da Academia Chinesa de Ciências. O estudo foi publicado na revista Cell Stem Cell.

Google Maps adotará 'Golfo da América'

O Google anunciou que mudará o nome do Golfo do México para Golfo da América no serviço Google Maps, o principal app de mapas do mundo.

O Monte Denali, no Alasca, também será renomeado como Monte McKinley.

As mudanças valem para o território americano e seguem a determinação do presidente Trump.

A mudança dos nomes provocou críticas de grupos indígenas do Alasca, que há séculos usam o nome Denali para se referir à montanha mais alta da América do Norte.

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, fez piada com a alteração do nome do Golfo do México, dizendo que os EUA deveriam se chamar "América Mexicana".

Segundo o Google, os usuários fora dos EUA verão os dois nomes, como já ocorre com outros locais em disputa.

Relógio marca 89 segundos para o juízo final

O Relógio do Juízo Final foi ajustado ontem para os 89 segundos para a meia-noite, o mais próximo que já esteve do horário que é uma metáfora para o fim do mundo.

O ponteiro avançou um segundo em relação ao horário anterior, fixado logo após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

O Relógio do Juízo Final foi criado em 1947, durante a Guerra Fria, pelo Boletim dos Cientistas Atômicos da Universidade de Chicago, nos EUA, com um alerta simbólico da proximidade de uma catástrofe nuclear.

Segundo os cientistas responsáveis pela sua divulgação, o avanço do relógio reflete a disseminação de desinformações, fake news e teorias da conspiração, além da falta de regulamentação de tecnologias disruptivas, como a biotecnologia e a inteligência artificial.