Israel diz que Hamas libertará três reféns homens no sábado

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, declarou nesta quarta-feira (29) que três homens mantidos em cativeiro pelo Hamas serão libertados no sábado, na quarta troca de reféns no âmbito de um acordo de cessar-fogo em Gaza.

"Segundo o acordo, a próxima fase, na qual espera-se libertar outros três reféns (homens vivos), ocorrerá no sábado. As famílias serão informadas na sexta-feira dos nomes dos que serão libertados", declarou o gabinete do premiê em comunicado.

