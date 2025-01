EUA: Lutnick defende tarifas e critica China, em audiência de confirmação no Senado

O bilionário Howard Lutnick defendeu nesta quarta-feira, 29, a imposição de tarifas contra outros países e fez reiteradas críticas à China em audiência no Senado dos EUA para confirmar sua nomeação ao cargo de secretário do Comércio. Lutnick reiterou comentários do presidente americano, Donald Trump, sinalizando que a comunidade internacional terá que escolher entre produzir nos Estados Unidos ou suportar o peso de tarifas.

"Outros países se aproveitaram da nossa bondade e não nos respeitam em acordos comerciais. As tarifas são uma maneira de reconquistar respeito, garantir tratamento justo e recíproco", disse o bilionário.

Lutnick evitou se comprometer a não permitir salto nos preços para os consumidores americanos, ao ser questionado pelos legisladores. "Posso me comprometer que economia será melhor, mesmo que preços subam um pouco, mas nem todas as medidas e políticas serão inflacionárias", afirmou.

Com mais ênfase, o bilionário acrescentou que é "um completo absurdo pensar que tarifas são inflacionárias". "Veja a China e a Índia, por exemplo, que possuem muitas tarifas, mas não sofrem com inflação."

Sobre a China, Lutnick criticou o país afirmando que os chineses utilizam as leis e ferramentas americanas para ganhar vantagem na competição global. Citando a DeepSeek, o bilionário prometeu trabalhar como secretário do Comércio dos EUA para garantir que os modelos de inteligência artificial (IA) americanos sejam os líderes no mundo. "A China quer nos prejudicar, precisamos parar de ajudá-los e proteger nossa tecnologia. Eles tem que parar de usar nossas ferramentas para competir conosco", disse.