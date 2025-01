Dólar tem leva baixa na abertura com decisões de Fed e BC e leilão em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista tinha leve baixa ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira, com os investidores à espera das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central mais tarde, enquanto também aguardam um novo leilão a ser realizado pela autarquia ainda no período da manhã.

Às 9h03, o dólar à vista caía 0,12%, a 5,8620 reais na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,1%, a 5,865 reais.

Na terça-feira, o dólar à vista fechou em baixa de 0,74%, a 5,8691 reais -- a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais.

O Banco Central anunciou na véspera que realizará um leilão de linha (venda de dólares com compromisso de recompra) nesta quarta, com oferta total de 2 bilhões de dólares. A operação será realizada das 10h20 às 10h25 e tem o objetivo de rolar linhas que vencerão em 4 de fevereiro.

A autarquia ainda fará nesta sessão um leilão de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 5 de março de 2025.

(Por Fernando Cardoso)