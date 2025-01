Brasil terá 'equipe completa' contra a França na Copa Davis, diz capitão Jaime Oncins

Liderado pelo jovem João Fonseca, o Brasil terá uma "equipe completa" para enfrentar a França na primeira eliminatória da fase de classificação da Copa Davis, destacou o capitão Jaime Oncins nesta quarta-feira (29).

"Acredito muito na nossa equipe, já mostramos no ano passado", apesar da eliminação em um grupo da fase final que tinha a campeã Itália e a finalista Holanda, declarou Oncins antes do duelo com os franceses no próximo fim de semana, em Orleans.

"Temos jogadores fortes, jogadores que estão em um bom momento de suas carreiras, jogadores experientes. Vamos ter a experiência de Marcelo Melo, com quase 40 anos, e um jovem como João Fonseca", explicou o capitão.

Aos 18 anos, João foi uma das sensações do último Aberto da Austrália, eliminando na primeira rodada um jogador Top 10, o russo Andrey Rublev.

Considerado uma das maiores promessas do tênis, o brasileiro entrou pela primeira vez no Top 100 do ranking da ATP, aparecendo na 99ª posição da lista publicada na última segunda-feira. "É um elemento importante desta equipe", declarou Oncins.

João já disputou a fase final da última Copa Davis. "Fez um bom trabalho" contra Itália, Holanda e Bélgica, destacou o capitão.

Para os jogos de simples, o Brasil contará com Thiago Wild (N.76) e Matheus Pucinelli (N.302), além de João Fonseca.

Nas duplas, a equipe contará com a experiência de Rafael Matos e Marcelo Melo, cuja primeira participação na Copa Davis ocorreu em 2008.

"É uma competição muito difícil. A França tem uma equipe muito boa, bons jogadores, mas acho que podemos rivalizar com eles", concluiu Oncins, que como jogador participou da Copa Davis na última vez em que Brasil e França se enfrentaram, no ano 2000, em Florianópolis.

