Trump deportou 400 mil a mais que Biden na 1ª gestão, mas menos brasileiros

Em seu primeiro mandato como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump deportou quase um milhão de imigrantes ilegais do país —número substancialmente maior do que sob a administração de Joe Biden. Porém, na lista do republicano havia menos brasileiros.

O que aconteceu

Primeiro mandato de Trump teve 935 mil deportados. Nos primeiros quatro anos em que o republicano esteve na presidência, foram 226 mil em 2017, 256 mil em 2018, 267 mil em 2019, e 185 mil em 2020. A agência justifica uma menor quantidade de prisões pela pandemia da covid-19.

Biden deportou 545 mil pessoas em seu governo. Foram 59 mil em 2021, 72 mil em 2022, 142 mil em 2023 e 271 mil em 2024. O último ano bateu recorde de deportações de Trump em apenas um ano, estabelecido em 2019.

Biden deportou menos imigrantes, mas mais brasileiros. Entre 2021 e 2024, o governo do democrata deportou 7.168 brasileiros, 392 a mais do que no primeiro governo de Trump, que deportou 6.776 imigrantes. Cerca de 230 mil brasileiros vivem ilegalmente no país.

Governo de Barack Obama detém recorde de mais deportações em um ano. Em 2012, o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Aduanas), responsável pela deportação de imigrantes, removeu 409 mil pessoas do país. À época, o serviço era comandado pelo atual "czar da fronteira" de Trump, Tom Homan.

Trump assinou diversas ordens contra imigrantes. Na última segunda-feira (20), o republicano declarou emergência nacional na fronteira com o México, assinou ordem para "proteger" os americanos "contra a invasão" de migrantes, e mais uma para eliminar o direito à cidadania no nascimento. Entretanto, foi bloqueado por um juiz federal, que considerou a medida "flagrantemente inconstitucional".

Republicano quer expulsão de 11 milhões de pessoas dos Estados Unidos. Calcula-se que 3,2% da população do país viva ilegalmente em território norte-americano. Para isso, Trump quer encurtar os processos de deportação, realizando as expulsões sem a realização de audiências, exigidas por lei atualmente.

Para cumprir a promessa, Trump gastaria bilhões de dólares. O custo para deportar um milhão de imigrantes ilegais por ano custaria mais de US$ 88 bilhões (R$ 502,3 bilhões em valores de hoje), totalizando US$ 967,9 bilhões (R$ 5,5 trilhões) ao longo de mais de 10 anos, de acordo com relatório do Conselho Americano de Imigração.