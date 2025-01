Trump assina decreto para remover "ideologia transgênero" das Forças Armadas

O presidente dos EUA, Donald Trump, assinou na segunda-feira (27) uma ordem executiva para remover o que ele chamou de "ideologia transgênero" das Forças Armadas, em um possível retrocesso significativo para os direitos LGBTQIA+.

Em uma série de decretos relacionados ao setor militar, que Trump informou aos repórteres ter assinado no Air Force One, ele também pediu a construção de uma versão americana do sistema de defesa de mísseis "Domo de Ferro" de Israel.

O republicano assinou decretos restabelecendo o serviço de membros das Forças Armadas que haviam sido demitidos por se recusarem a tomar a vacina contra a Covid, além de expandir uma repressão governamental contra programas de diversidade nas Forças Armadas.

"Para garantir que tenhamos a força de combate mais letal do mundo, vamos tirar a ideologia transgênero das nossas Forças Armadas", disse Trump durante encontro de republicanos em Miami.

Em seu decreto, Trump afirmou que as Forças Armadas "foram afetadas pela ideologia radical de gênero para agradar aos ativistas" e que "muitas condições de saúde mental e física são incompatíveis com o serviço ativo". O decreto diz que "adotar uma identidade de gênero incompatível com o sexo de um indivíduo entra em conflito com o compromisso de um soldado com um estilo de vida honroso, verdadeiro e disciplinado, mesmo em sua vida pessoal".

"Uma afirmação de um homem de que ele é uma mulher, e sua exigência de que outros honrem essa falsidade, não é compatível com a humildade e o altruísmo exigidos de um membro do serviço", acrescenta o documento.

Teorias "antiamericanas"

Em um decreto separado, Trump afirmou que os programas de diversidade nas Forças Armadas "minam a liderança, o mérito e a coesão da unidade, enfraquecendo a letalidade e a prontidão da reação". Ele também proibiu o Departamento de Defesa e as Forças Armadas de promoverem teorias "antiamericanas" que sugerem que os documentos fundadores da América são racistas ou sexistas, ou de avançar discussões sobre "ideologia de gênero".

Os decretos foram assinados no início da segunda semana de Trump de volta à Casa Branca e no dia em que uma cerimônia de boas-vindas foi realizada no Pentágono para seu novo secretário de Defesa, o veterano militar e personalidade da Fox News, Pete Hegseth.

Os americanos transgêneros enfrentaram uma montanha-russa de políticas em mudança sobre o serviço militar nos últimos anos, com administrações democratas tentando permitir que servissem abertamente, enquanto Trump repetidamente procurou mantê-los fora das fileiras.

O exército dos EUA levantou a proibição sobre militares transgêneros em 2016, durante o segundo mandato de Barack Obama. Sob essa política, os transgêneros já em serviço puderam fazê-lo abertamente, e recrutas transgêneros começam a ser aceitos em 1º de julho de 2017.

A primeira administração Trump adiou essa data para 2018, antes de decidir reverter a política completamente, gerando críticas de grupos de direitos humanos. O sucessor democrata de Trump, Joe Biden, se mobilizou para reverter as restrições logo após assumir o cargo em 2021, afirmando que todos os americanos qualificados para servir deveriam poder fazê-lo.

Embora o número de tropas transgêneros nas Forças Armadas dos EUA seja relativamente pequeno - estimado em cerca de 15.000 em mais de dois milhões de membros uniformizados - sua demissão reduziria as forças dos EUA em um momento em que o país já enfrenta dificuldades para recrutar novos membros.

As questões transgêneras agitaram a política dos EUA nos últimos anos, com estados controlados por democratas e republicanos tomando direções opostas em políticas que vão desde o tratamento médico até quais livros sobre o tema são permitidos em bibliotecas públicas ou escolares.

Domo de Ferro

Trump repetidamente prometeu construir uma versão do escudo Domo de Ferro que Israel usa para derrubar mísseis disparados pelo Hamas de Gaza e pelo Hezbollah do Líbano.

No entanto, ele ignorou o fato de que o sistema foi projetado para ameaças de curto alcance, tornando-o inadequado para defender contra mísseis intercontinentais, que são o maior perigo para os Estados Unidos.

"Precisamos começar imediatamente a construção de um sistema de defesa de mísseis de última geração, a Cúpula de Ferro", disse Trump em Miami, acrescentando que ele seria "construído nos EUA".