Trump acaba com ações de diversidade nas Forças Armadas e reintegra soldados sem vacina

Por Idrees Ali e Phil Stewart

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma série de decretos na segunda-feira para remover diversidade, equidade e inclusão (DEI) nas Forças Armadas, reintegrar milhares de soldados que foram expulsos por recusarem vacinas contra a Covid-19 durante a pandemia e visou tropas transgênero.

Mais cedo na segunda-feira, Pete Hegseth, que conseguiu por pouco os votos suficientes para se tornar secretário de Defesa, referiu-se aos nomes dos generais confederados que já foram usados em duas bases importantes durante seus comentários aos repórteres ao entrar no Pentágono em seu primeiro dia completo de trabalho.

Trump assinou os decretos durante o voo de volta de Miami para Washington D.C.

Um dos decretos assinados por Trump diz que a expressão de uma "identidade de gênero" diferente do sexo de um indivíduo ao nascer não atende aos padrões militares.

Embora a ordem tenha proibido o uso de pronomes "inventados" nas Forças Armadas, ela não respondeu a perguntas básicas, inclusive se os soldados transgêneros que atualmente servem nas Forças Armadas teriam permissão para permanecer e, caso contrário, como seriam removidos.

Os planos de Trump foram duramente criticados por grupos ativistas, que afirmam que suas ações seriam ilegais.

"O presidente Trump deixou claro que uma das principais prioridades de seu governo é levar os transgêneros de volta ao armário e para fora da vida pública", disse Joshua Block, da ACLU, na segunda-feira.

Durante seu primeiro mandato, Trump anunciou que proibiria os transgêneros de servir nas Forças Armadas. Ele não seguiu totalmente com essa proibição -- seu governo congelou o recrutamento, permitindo que o pessoal em serviço permanecesse.

Biden anulou a decisão quando assumiu o cargo em 2021.

As Forças Armadas têm cerca de 1,3 milhão de pessoas na ativa, segundo dados do Departamento de Defesa. Embora os defensores dos direitos dos transgêneros digam que há até 15.000 membros transgêneros no serviço, as autoridades dizem que o número é menor.

Quando Trump anunciou sua primeira proibição em 2017, ele disse que as Forças Armadas precisavam se concentrar na "vitória decisiva e esmagadora" sem serem sobrecarregadas pelos "tremendos custos médicos e perturbações" de ter pessoal transgênero.

FOCO INTERNO

Hegseth prometeu trazer grandes mudanças para o Pentágono e fez da eliminação da DEI nas Forças Armadas uma prioridade máxima.

A Força Aérea disse no domingo que retomará a instrução de estagiários usando um vídeo sobre os primeiros aviadores negros nas Forças Armadas dos EUA, conhecidos como Tuskegee Airmen, que passou por uma revisão para garantir a conformidade com a proibição de Trump sobre iniciativas de diversidade, equidade e inclusão.

Hegseth foi calorosamente recebido nos degraus do Pentágono pelo principal oficial militar dos EUA, o general da Força Aérea CQ Brown, a quem o novo secretário criticou em seu último livro. Questionado se ele poderia demitir Brown, Hegseth brincou que estava bem ao lado dele.

"Estou com ele agora. Estou ansioso para trabalhar com ele", afirmou, enquanto dava um tapinha nas costas de Brown.

A Reuters já havia relatado sobre a possibilidade de demissões em massa entre altos escalões, algo que Hegseth se recusou repetidamente a descartar durante seu processo de confirmação.

Hegseth se referiu ao Forte Moore e ao Forte Liberty pelos seus nomes anteriores -- Forte Benning e Forte Bragg -- ao falar com repórteres.

Os nomes haviam sido alterados pelo ex-presidente Joe Biden como parte de um esforço para renomear bases com nomes de oficiais confederados.

"Estou pensando nos rapazes e moças de Guam, na Alemanha, em Fort Benning e Fort Bragg", disse.

Grande parte do foco de Hegseth no Pentágono pode se voltar para o interior das Forças Armadas, incluindo trazer de volta soldados dispensados por recusar vacinas contra a Covid.

Milhares de integrantes do serviço militar foram retirados das Forças Armadas depois que o Pentágono tornou a vacina obrigatória em 2021.