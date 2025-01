Premiê do Reino Unido procura tranquilizar empresas quanto a compromisso de gerar crescimento

Por Andrew MacAskill

LONDRES (Reuters) - O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, e a ministra das Finanças, Rachel Reeves, reuniram-se com líderes empresariais nesta terça-feira, buscando transmitir a mensagem de que os ministros haviam sido instruídos a reorientar a atenção para o crescimento econômico em cada decisão importante.

Starmer e Reeves realizaram uma reunião no histórico centro financeiro de Londres com uma série de executivos importantes, informou o governo.

Na reunião, Starmer disse que a "missão de crescimento" do governo foi a força motriz por trás das decisões quando anunciou planos para permitir que os excedentes de pensões corporativas que valem mais de 100 bilhões de libras (124 bilhões de dólares) sejam liberados e reinvestidos, disse Downing Street.

"O crescimento é a prioridade número um deste governo, crescimento econômico e a criação de riqueza", disse Starmer após a reunião.

Reeves fará um importante discurso na quarta-feira, no qual delineará seus planos para impulsionar a economia britânica.

O discurso será acompanhado de perto depois que um aumento nos custos globais dos empréstimos neste mês demonstrou o quanto as finanças públicas britânicas estão apertadas. Isso levou à especulação de que Reeves pode precisar cortar gastos ou aumentar impostos para manter suas regras de limitação de empréstimos.

Reeves e Starmer prometeram aos eleitores, antes da eleição de julho do ano passado, que transformariam o Reino Unido na economia do G7 com maior crescimento.

Porém, desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder, a economia tem perdido força, com muitos empregadores culpando o primeiro plano orçamentário de Reeves, que incluía um aumento da carga tributária sobre as empresas.