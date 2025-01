Médicos ucranianos salvam vidas em centro de cirurgia cardíaca infantil realocado após ataque com mísseis

Por Sergiy Karazy e Yurii Kovalenko

KIEV (Reuters) - Há seis meses, os médicos estavam realizando uma operação no Centro de Cardiologia e Cirurgia Cardíaca Pediátrica da Ucrânia quando um míssil atingiu o prédio adjacente dentro do complexo de Kiev do maior hospital infantil da Ucrânia.

"Lembro-me do teto caindo sobre mim", disse Vadym Tkachuk, chefe da unidade de terapia intensiva do centro. "Mas então os primeiros pensamentos são sempre sobre os pacientes."

Hoje, ele e sua equipe de especialistas estão realizando operações complicadas em alguns dos pacientes mais vulneráveis do país em um local temporário, enquanto o hospital danificado passa por reparos.

Para bebês como Veronika, nascida quase quatro meses prematuramente, a capacidade da Ucrânia de reabrir o centro de cirurgia cardíaca infantil pode significar a diferença entre a vida e a morte.

"Se não fossem centros e médicos como esses, acho que muitas crianças teriam morrido", disse à Reuters a mãe da bebê, Anhelina Shevchuk, de 21 anos, depois que Veronika foi submetida a uma operação que salvou sua vida no local temporário do centro.

O novo local tem apenas metade do espaço e não possui alguns equipamentos especialmente projetados para o tratamento pediátrico, "mas continuamos trabalhando nessas condições mais difíceis sem recusar nenhum paciente", disse Illia Yemets, diretora geral do centro.

Quando as sirenes de ataque aéreo tocam e outras pessoas em toda a capital se abrigam, a equipe do hospital geralmente permanece em seus postos para cuidar dos pacientes pediátricos gravemente doentes.

Mais de 1.900 instalações médicas em 715 hospitais e clínicas foram danificadas durante a guerra, informou o Ministério da Saúde da Ucrânia no mês passado.

As autoridades instalaram 12.000 geradores em instituições médicas para protegê-las contra a perda de energia durante os ataques russos, que têm atingido implacavelmente a rede de energia da Ucrânia.

Apesar das condições, Shevchuk disse estar confiante nos médicos que tratam a bebê Veronika.

"Ela está melhorando agora", afirmou com um leve sorriso. "Ela está ganhando peso."