Justiça bloqueia bens de acusados de trabalho análogo à escravidão

A Justiça do Trabalho em Praia Grande, São Paulo, determinou o bloqueio dos bens de empregadores acusados de submeter uma trabalhadora doméstica a condições de trabalho análogo à escravidão. A decisão foi tomada pela juíza Lucimara Schmidt Delgado Celli, da 2ª Vara do Trabalho, em resposta a um pedido do Ministério Público do Trabalho (MPT).

O que aconteceu

A trabalhadora prestou serviços à família por mais de 20 anos em troca apenas de comida e moradia. Ela trabalhava sem registro em carteira, sem salário regular e cumpria jornadas excessivas.

Na decisão, a juíza destacou que o depoimento da vítima, junto com provas coletadas durante a investigação, mostrou "a gravidade da situação e a violação dos direitos da trabalhadora". A magistrada afirmou que o bloqueio é necessário para evitar que os réus ocultem bens, o que poderia dificultar o pagamento de indenizações futuras.