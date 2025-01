Higienizador a vapor está em oferta por R$ 170: 'Auxilia na limpeza pesada'

Na faxina de casa ou na limpeza do carro, sempre há cantinhos difíceis de alcançar. Para ajudar nisso, o Guia de Compras UOL encontrou o higienizador a vapor da Mondial, que promete ser portátil e eficiente, realizando limpezas profundas com praticidade para qualquer lugar da casa. E a boa notícia é que o produto está com 22% de desconto, custando R$ 170 na Amazon.

Segundo a marca, ele acompanha nove acessórios, que adaptam o produto para diversos tipos de limpeza, como remoção de gordura da cozinha ou higienização de estofados e azulejos. Confira a seguir mais informações sobre o higienizador a vapor e o que diz quem o comprou:

O que diz a Mondial sobre o higienizador?

Potência de 1000 W;

Acompanha mini rodo, tubo reto e flexível, bico curvo, bocal difusor, copo medidor, luva de tecido, escova redonda e funil de abastecimento;

Pode ser usado na limpeza de carros, paredes, sofás e entre outros lugares;

Possui um reservatório com capacidade de 350 ml;

Com válvula de segurança, que garante a pressão interna do higienizador;

Cabo de energia com alcance de 2 metros, que garante mais mobilidade durante a limpeza;

Disponível em 110 v e 220 v.

O que diz quem comprou?

Com mais de 700 avaliações, o produto tem nota média de 4,1 estrelas (máximo de cinco). De acordo com os consumidores, os pontos positivos são a praticidade, boa pressão do vapor e eficiência para limpeza.

Vaporizador/higienizador é uma ferramenta excepcional para auxiliar na limpeza doméstica pesada! Célia Regina

Perfeito, atendeu todas as minhas expectativas. Utilizei para lavar e desinfetar minha máquina de lavar e meu colchão! Carol

Produto extremamente prático e com facilidade de uso. A minha expectativa foi atendida. Recomendo! Paulo Ferreira

O produto atendeu a todas as minhas expectativas. Ele tem uma boa pressão e limpa alguns cantinhos que eu não conseguia limpar com a mão. Eu super recomendo. O envio foi rápido e o produto chegou bem embalado. Livia Rizzi de Barros

Pontos de atenção

No entanto, outros consumidores reclamaram do tamanho do reservatório e pressão de vapor baixa. Confira:

Consegue gerar um bom fluxo de calor. Não atinge 100°C, mas gera vapor suficiente. Infelizmente o reservatório é muito pequeno, mal dá uns 2 minutos de uso intenso, são necessárias várias recargas para limpar um sofá. Dá trabalho. Danilo

O jato sai muito de uma vez e acaba com a água rápido. Os bicos não seguram, vive caindo do higienizador. Taynara Crispim

A pressão é bem baixa e o vapor não é tão quente. Se você quiser limpar o limo de banheiro, tem que deixar de molho antes, se não, não sai nada. Achei bom para limpar vidro e limpar estofados. Outro ponto negativo é que tem que colocar água a cada 10 minutos. Não acho que vale tanto assim, esfregando termino mais rápido! Bruna Marques

