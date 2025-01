Fuad Noman deve ter alta da UTI nas próximas 24 horas, diz boletim médico

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de Belo Horizonte (MG), Fuad Noman (PSD), deverá ter alta da UTI nas próximas 24 horas, segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (28). Ele segue internado no hospital MaterDei, na capital mineira, onde trata uma pneumonia.

O que aconteceu

Noman apresenta "melhora gradativa do quadro clínico", diz o boletim. Ele deve ter alta do CTI (Centro de Terapia Intensiva) até esta quarta-feira (29) e seguirá tratamento clínico no hospital.

Desde que foi eleito, o prefeito de BH já foi internado quatro vezes. Em julho do ano passado Fuad Noman anunciou que tinha um câncer conhecido como linfoma não Hodgkin. Após o primeiro turno das eleições municipais, ainda em outubro, ele chegou a declarar que estava curado.

Em novembro, ele foi internado duas vezes. Fuad Noman se queixava de dores no corpo, principalmente nas pernas. Na época, os boletins médicos informaram que as dores eram causadas pelo tratamento contra o câncer.

Após diarreia e sangramento intestinal, Fuad Noman foi internado em dezembro. O prefeito já tinha apresentado sintomas gripais e foi diagnosticado com sinusite e bronquite no final de 2024.

Estado de saúde impossibilitou posse presencial. Fuad Noman foi empossado por uma chamada de vídeo e contou com a ajuda do vice-prefeito, Álvaro Damião (União Brasil) para ler o discurso. Ele está no comando da prefeitura durante a licença-médica de Fuad.