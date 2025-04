Em adendo ao 'tarifaço', Trump anula isenção de pacotes enviados da China

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quarta-feira (2) um decreto que anula a isenção de impostos sobre pequenos pacotes procedentes da China, um movimento que alimenta temores de perturbação no comércio.

A norma se aplicava a importações de até US$ 800 (cerca de R$ 4,5 mil). Funcionários americanos apontaram o crescimento de sites de origem chinesa como Shein e Temu como o fator responsável pelo aumento das remessas que se beneficiavam dessa isenção.

A Casa Branca estima que o país processe mais de 4 milhões de pacotes isentos por dia. A partir de agora, esse tipo de remessa estará sujeita a uma tarifa de 30%, ou de US$ 25 (cerca de R$ 142) por item, que deve aumentar para US$ 50 em 1º de junho.

Perder essa isenção também significa que as empresas de comércio eletrônico terão que enfrentar inspeções mais frequentes e cumprir as normas sobre segurança nacional e alimentar. Segundo analistas, alguns artigos da Temu ou Shein podem deixar de ingressar nos Estados Unidos devido à carga tributária adicional.

Cifras oficiais americanas mostram que as remessas isentas totalizaram mais de 1,4 bilhão de pacotes no ano fiscal de 2024, 60% deles procedentes do gigante asiático. Outros varejistas, como a Amazon, também podem ser afetados.

Trump havia eliminado em fevereiro essa isenção tarifária, mas voltou atrás, após alterações logísticas graves. Naquela ocasião, Pequim acusou Washington de "politizar questões comerciais e econômicas e usá-las como ferramentas".