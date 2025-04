REPERCUSSÃO-Líderes mundiais reagem às tarifas globais de Trump

(Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira que vai impor uma tarifa base de 10% sobre todas as importações para os Estados Unidos e taxas mais altas sobre alguns dos maiores parceiros comerciais do país, em uma medida que intensifica a guerra comercial que ele deu início em seu retorno à Casa Branca.

Aqui estão algumas reações de autoridades ao redor do mundo:

PRIMEIRO-MINISTRO AUSTRALIANO, ANTHONY ALBANESE

"É o povo norte-americano que pagará o maior preço por essas tarifas injustificadas. É por isso que nosso governo não buscará impor tarifas recíprocas. Não entraremos em uma corrida ao fundo do poço que leva a preços mais altos e crescimento mais lento."

PRIMEIRO-MINISTRO ESPANHOL, PEDRO SÁNCHEZ

"A Espanha protegerá suas empresas e trabalhadores e continuará comprometida com um mundo aberto."

PRIMEIRO-MINISTRO DA SUÉCIA, ULF KRISTERSSON

"Não queremos barreiras comerciais crescentes. Não queremos uma guerra comercial... Queremos encontrar nossa direção de volta para um caminho de comércio e cooperação junto com os EUA, para que as pessoas em nossos países possam desfrutar de uma vida melhor."

PRESIDENTE DA SUIÇA, KARIN KELLER-SUTTER

"(O Conselho Federal) determinará rapidamente os próximos passos. Os interesses econômicos de longo prazo do país são primordiais. A adesão à legislação internacional e ao livre comércio continuam sendo valores centrais."

PRIMEIRO-MINISTRO IRLANDÊS, MICHEAL MARTIN

"A decisão dos EUA, nesta noite, de impor tarifas de 20% sobre as importações da União Europeia é profundamente lamentável. Acredito firmemente que as tarifas não beneficiam ninguém. Minha prioridade, e a do governo, é proteger os empregos irlandeses e a economia da Irlanda."

PRIMEIRA-MINISTRA ITALIANA, GIORGIA MELONI

"Faremos tudo o que pudermos para trabalhar em prol de um acordo com os Estados Unidos, com o objetivo de evitar uma guerra comercial que inevitavelmente enfraqueceria o Ocidente em favor de outros agentes globais."

MANFRED WEBER, PRESIDENTE DO PPE, MAIOR PARTIDO DO PARLAMENTO EUROPEU

"Aos nossos amigos norte-americanos, hoje não é dia de libertação -- é dia de ressentimento. As tarifas de Donald Trump não defendem o comércio justo; elas o atacam por medo e ferem ambos os lados do Atlântico. A Europa está unida, pronta para defender seus interesses e aberta a conversas justas e firmes."

MINISTRA DAS RELAÇÕES EXTERIORES DA COLÔMBIA, LAURA SARABIA

"Estamos analisando as medidas, acima de tudo para proteger a indústria nacional e nossos exportadores."

(Reportagem das redações da Reuters)