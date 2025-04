Motta inicia apreciação de requerimento para encerrar etapa de discussão do PL da Reciprocidade

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), iniciou a análise do requerimento para encerrar a discussão sobre o PL da Reciprocidade no plenário, nesta quarta-feira, 2. Com a obstrução de deputados opositores ao governo, a votação tem se alongado.

O projeto de lei, já aprovado no Senado, estabelece critérios para que o Brasil responda a "medidas unilaterais" adotadas por países ou blocos econômicos que afetem a competitividade internacional do País.