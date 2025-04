Apoiarei atual política de juro enquanto risco de inflação continuar, diz Kugler, do Fed

A dirigente do Federal Reserve, Adriana Kugler afirmou que apoiará "manter a atual política de juro enquanto os riscos de alta para a inflação continuarem", enquanto a atividade da economia dos EUA e o nível de empregos permaneceram estáveis. "Daqui em diante, avaliarei cuidadosamente os dados (econômicos) recebidos, a evolução da perspectiva e mudanças no balanço de riscos."

De acordo com a dirigente, devido à "recente ausência de progresso da inflação, alta de expectativas de inflação e elevação de riscos associados com anunciadas e prospectivas mudanças de políticas, eu fortemente apoiei" a decisão do Fed de manter os juros em março entre 4,25% e 4,5%. Ela fez os comentários em evento na Princeton University.