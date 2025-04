Lula se reúne com Alcolumbre e líderes do Senado

O presidente Lula (PT) se reuniu hoje com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), na residência oficial, em estratégia para se aproximar dos parlamentares e defender a aprovação das pautas do governo.

O que aconteceu

Lula se reuniu com diferentes lideranças do Senado. A reunião pode indicar avanços nas negociações sobre a reforma ministerial.

Alcolumbre é o anfitrião da reunião. Também participaram os senadores Efraim Filho (União Brasil-PB) e Carlos Viana (Podemos-MG), da oposição.

Lula chegou acompanhado por Gleisi Hoffmann. O presidente estava com a ministra das Relações Institucionais, que também deve acompanhar a próxima reunião. Líderes governistas, Jaques Wagner (PT-BA) e Randolfe Rodrigues (PT-AP) também marcaram presença.

Lula planeja um encontro parecido com líderes da Câmara ainda nesta semana. O presidente busca aproximação com o Congresso.

Estratégia começou em viagem à Ásia. Lula viajou ao Japão e ao Vietnã, na semana passada, com nove parlamentares, incluindo Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e os ex-presidentes das Casas Rodrigo Pacheco (PSD-MG) e Arthur Lira (PP-AL).

Gesto de Lula ajuda na relação. A decisão de Lula de ir até os parlamentares, para um ambiente mais convidativo a eles, foi vista como um gesto de boa relação. Os encontros são mais corriqueiros de acontecerem no Palácio da Alvorada.