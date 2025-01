Arrecadação federal cresce 9,62% em 2024 e marca recorde histórico

BRASÍLIA (Reuters) - A arrecadação do governo federal teve alta real de 9,62% em 2024 sobre ano anterior, somando 2,653 trilhões de reais, informou a Receita Federal nesta terça-feira, no melhor resultado anual já registrado na série histórica do governo, iniciada em 1995.

O desempenho de dezembro também foi positivo, com arrecadação subindo 7,78% acima da inflação, a 261,265 bilhões de reais. O dado mensal veio acima da expectativa indicada em pesquisa da Reuters, que apontava para arrecadação de 258,95 bilhões de reais.

(Por Bernardo Caram)