Vídeo mostra que chuva inundou Beco do Batman (SP) em apenas 17 minutos

Do UOL, em São Paulo

Um vídeo de uma câmera de segurança mostra que o temporal que atingiu a cidade de São Paulo na última sexta-feira (17) inundou em apenas 17 minutos o Beco do Batman, tradicional ponto turístico do bairro Vila Madalena, na zona oeste da capital.

O que aconteceu

Imagens mostram que a chuva teve início por volta das 15h40. Em poucos minutos, o local ficou totalmente intransitável por causa da enxurrada.

Trabalhadores correm para guardar seus objetos de trabalho. Por volta de 15h47, é possível ver no vídeo que a água já está tomando completamente as ruas do tradicional ponto turístico, enquanto pessoas que trabalham lá tentam recolher o seu material de trabalho.

Em apenas 17 minutos, o Beco do Batman se tornou um rio. A câmera mostra que às 15h57 uma forte correnteza passa pelo local.

Temporal da última sexta foi o terceiro maior da história na cidade. Os números são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e levam em conta a série histórica do órgão, iniciada em 1961. Considerando os 82 mm que caíram das 15h às 16h, este foi o maior volume da história já registrado para o período de uma hora.

Pela primeira vez, a Defesa Civil enviou "alerta severo" para celulares na cidade. Todos os celulares com tecnologia 5G ou 4G receberam os alertas, segundo o órgão. Em todo o estado, esta foi a 19ª vez que os alertas foram enviados.

Chuva causou grandes alagamentos e transtornos. O temporal inundou ruas e a estação Jardim São Paulo-Ayrton Senna, da linha 1-Azul do metrô, enquanto quase 140 mil residências ficaram sem fornecimento de energia na capital. Parte do teto do shopping Center Norte também desabou.

Apesar dos transtornos, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que a cidade é "muito preparada" para chuvas. Ele afirmou que a prefeitura deu "resposta muito rápida" para os transtornos causados pelo temporal e que a cidade voltou ao normal mais rápido do que em tempestades anteriores.

Idoso morreu durante enxurrada

Um homem de 73 anos morreu. O artista plástico Rodolpho Tamanini Netto foi encontrado morto neste sábado (25) dentro da própria casa, no bairro de Pinheiros, zona oeste de São Paulo, após as fortes chuvas que atingiram a cidade na sexta.

Corpo foi encontrado por volta das 7h30 deste sábado, segundo a Defesa Civil. Rodolpho morava na rua Belmiro Braga, ao lado do Beco do Batman, conhecido ponto turístico da capital. Rodolpho morreu após ser arrastado por um carro que invadiu a casa com a forte chuva.

Segundo Jacques Ardies, amigo do artista e responsável por uma galeria na Vila Mariana, uma pessoa que estava na casa ao lado assistiu a tudo. "Ela não pôde fazer nada, foi muito rápido. Chamaram os bombeiros e a polícia, mas já encontraram Rodolpho sem vida", disse ao UOL.

A Galeria Jacques Ardies prestou uma homenagem ao artista no Instagram. Internautas lamentaram a perda: "Uma honra ter sido colega de galeria desse artista incrível, minha visita ao seu ateliê, quando eu ainda estava começando, foi inesquecível, generosidade e simpatia", disse um dos comentários.