Férias na praia: 5 pacotes de viagem para o litoral a partir de R$ 1.200

Banho de água salgada, pé na areia e um horizonte para admirar. Se você está sonhando com esse momento à beira-mar, mas prefere uma opção mais leve para o seu bolso, o Guia de Compras UOL preparou uma lista de pacotes de viagem que pode interessar. Encontramos ofertas com destino a cinco capitais do litoral do país.

As opções são para voo e hospedagem em Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Natal e Recife. Confira a lista e se prepare para arrumar as malas.

Porto da Ilha Hotel, em Florianópolis

Vista do Porto da Ilha Hotel, em Florianópolis Imagem: Divulgação

Reserve 4 noites para 2 pessoas no Porto da Ilha Hotel por R$ 1.170 por pessoa (total R$ 2.330)

A primeira opção de destino é para a capital catarinense, um dos lugares mais buscados do mundo para o verão de 2025, segundo levantamento da plataforma Booking.com. O Porto da Ilha Hotel oferece comodidades como academia, buffet de café da manhã e depósito de bagagem grátis. Quem se hospedou elogia pontos como a localização do hotel, no centro de Floripa e próximo da praia.

Hotel Dan Inn Mar Piedade, no Recife

Hotel Dan Inn Mar Piedade, fica em frente à Praia de Piedade, no Recife Imagem: Divulgação

Reserve 4 noites para 2 pessoas no Hotel Dan Inn Mar Piedade por R$ 1.739 por pessoa (total R$ 3.478)

Quem deseja conhecer ou voltar ao Recife pode se interessar por essa hospedagem localizada a 6 km do Aeroporto Internacional do Recife e a 7,5 km da Praia de Boa Viagem. O Hotel Dan Inn Mar Piedade fica em frente à Praia de Piedade. Com piscina, academia e buffet de café da manhã, um dos destaques do espaço é a possibilidade de quarto com vista para o mar, de acordo com comentários de hóspedes.

Netuanah Praia Hotel, em João Pessoa

Netuanah Praia Hotel, em João Pessoa, é elogiado pelos hóspedes por custo-benefício Imagem: Divulgação

Reserve 4 noites para 2 pessoas no Netuanah Praia Hotel por R$ 1.958 por pessoa (total R$ 3.916)

Esta opção de hospedagem na capital da Paraíba fica na Avenida Cabo Branco, a dez minutos de carro de Praia de Tambaú. Oferece buffet de café da manhã e conta com terraço. De acordo com o anúncio, ainda tem Wi-Fi nas áreas comuns, recepção 24h e business center. Os hóspedes elogiam o custo-benefício e a localização do espaço.

Praiamar Natal Hotel & Convention , em Natal

Praiamar Natal Hotel & Convention fica na Praia de Ponta Negra Imagem: Divulgação

Reserve 4 noites para 2 pessoas no Praiamar Natal Hotel & Convention por R$ 2.211 por pessoa (total R$ 4.422)

Esta hospedagem está localizada em frente à praia de Ponta Negra, a 2 km do Morro do Careca, um dos cartões-postais da cidade. O hotel apresenta destaques como as piscinas com hidromassagem, o serviço diário de limpeza dos quartos e o buffet de café da manhã. Os hóspedes ainda podem aproveitar o salão de jogos, restaurante e bar localizado no lobby e piscina.

Magna Praia Hotel, em Fortaleza

Magna Praia Hotel, em Fortaleza, tem um deck bar e café na área da piscina Imagem: Divulgação

Reserve 4 noites para 2 pessoas no Magna Praia Hotel por R$ 2.497 por pessoa (total R$ 4.994)

Situado em frente à Praia de Iracema, em Fortaleza, o Magna Praia Hotel é elogiado pelos hóspedes principalmente pela localização. Há quartos com vista para o mar. A opção de hospedagem fica a menos de 1 km da feirinha de artesanato e a 1,5 km do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (centro cultural com cinema, museu e teatro). É possível escolher apenas pela hospedagem ou incluir o café da manhã.

