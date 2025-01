Atingida na cabeça, menina de 2 anos é a 47ª pessoa baleada no Rio em 2025

Do UOL, em São Paulo

Uma menina de dois anos foi baleada na cabeça quando voltava da praia para casa no Rio de Janeiro. Ela é a 47ª pessoa baleada na cidade desde 1º de janeiro, segundo dados do Fogo Cruzado.

O que aconteceu

A criança estava acompanhada da mãe, tia e irmãos quando foi atingida. O caso aconteceu na avenida João Ribeiro, no bairro de Pilares, na tarde do domingo (26).

Ela foi levada ao hospital, passou por cirurgia e está internada em estado estável. Em nota, o Hospital Municipal Souza Aguiar afirmou que o quadro da garota "inspira cuidados".

Bala dilacerou parte do crânio da menina, informou pai. Em entrevista à TV Globo, o pai da criança explicou que, segundo os médicos, o cérebro dela não foi atingido, mas ficou inchado por causa do impacto do tiro.

Não há informação sobre de onde partiu o disparo. Em nota, a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que não havia operação policial na região. O caso foi encaminhado à 23ª DP do Méier, segundo a PMERJ. A Polícia Civil foi procurada pelo UOL e não deu informações sobre o caso.

A criança é a 47ª pessoa ferida por tiro na cidade do Rio de Janeiro em 2025. Os dados são da plataforma Fogo Cruzado.

Ela também é a primeira criança baleada em 2025 no Rio. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, outras duas pessoas menores de 18 anos, ambas adolescentes (de 12 e 14 anos) foram atingidas desde o começo do ano na capital e na Região Metropolitana.

Ao todo, 26 crianças foram baleadas no Rio e na Região Metropolitana do Rio em 2024. Este foi o maior número de vítimas registrado na cidade desde o início das métricas da organização, em 2016.