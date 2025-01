Loção da CeraVe salvou minha pele do ressecamento do verão; confira teste

Quem tem pele seca costuma enfrentar alguns perrengues no verão, já que a exposição à luz do sol e às temperaturas mais quentes costumam piorar ainda mais o ressecamento. Como o suor também leva à perda de nutrientes importantes, mesmo que você beba muita água não é raro que a pele fique com um aspecto mais opaco.

Pois para mim esse problema vem sendo devidamente administrado desde que descobri a Loção Hidratante para Pele Seca a Extra Seca da CeraVe. Com 3 ceramidas essenciais e ácido hialurônico — o ativo da vez em produtinhos de beleza — ela se converteu em minha aliada favorita da estação. Eu conto em detalhes os motivos a seguir.

O que eu gostei

Textura. O produto tem consistência suave e é muito fácil de utilizar. Por ser loção, e não creme, achei que o produto tem tudo a ver com o verão, pois apresenta secagem rápida e não deixa a pele pegajosa nem grudenta.

Rende bem. Por ser fluida, basta uma pequena quantidade da loção para cobrir uma boa área corporal.

Versatilidade. A loção da CeraVe pode ser aplicada de dia e/ou à noite, no rosto e no corpo, o que facilita bastante a rotina de quem gosta de cuidar da pele mas não quer adotar muitos produtos e nem perder tempo.

Sem perfume. Por não ter fragrância, não "briga" com o aroma de sabonetes, perfumes e afins.

Pontos de atenção

Entre as poucas desvantagens que encontrei na loção, destaco:

Não tem filtro solar. Apesar de ser indicada também para uso diurno, ela não conta com FPS. É preciso aplicar um protetor por cima para evitar a ação dos raios ultravioleta.

Preço. Pode ser um pouco salgado, assim como a maioria dos dermocosméticos de qualidade. Uma opção é comprar a versão com 50 ml, que foi a que eu experimentei, para testar e checar se vale a pena adquirir o frasco maior (de 453 ml). Mas, segundo as avaliações positivas na Amazon para ambos os tamanhos, o custo-benefício compensa.

O que mudou para mim

Ação prolongada. Senti a pele macia e hidratada por horas. Segundo a marca, a Tecnologia de Entrega MVE presente na fórmula faz com que haja uma liberação controlada dos ativos para que a hidratação dure o dia todo. O ácido hialurônico também ajuda a reter a hidratação natural da pele.

Áreas sensíveis suavizadas. Regiões como joelhos, cotovelos e calcanhares, mais propensas a ressecamentos, ganharam maciez em duas semanas de uso. A loção é ótima, inclusive, para ser aplicada após a esfoliação dessas áreas.

Hidratação pós-depilação. Seja com cera, lâmina ou creme corporal, a depilação sempre costuma deixar a minha pele sensibilizada após a retirada dos pelos. A loção hidratante da CeraVe acalmou a pele - inclusive a vermelhidão - e diminuiu o incômodo pós-procedimento.

Para quem esse produto é indicado

A loção hidratante para pele seca a extra seca é indicada, como o próprio nome diz, para quem quer restaurar a barreira protetora da pele com essas características. Por ser mais fluida, pode dar a impressão, num primeiro momento, de não hidratar da mesma maneira que um hidratante mais espesso, mas é justamente o contrário.

Ela é levinha, aquosa, seca rápida e deixa a pele macia e saudável já no primeiro uso - pelo menos, foi o que percebi. De modo geral, é um produto eficaz e que cumpre o proposto - uma rápida olhada nos relatos das consumidoras da Amazon é o suficiente para constatar isso.

