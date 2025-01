Explosão de lancha deixa 6 pessoas feridas e um cachorro morto em SP; veja

Seis pessoas ficaram feridas e um cachorro morreu após a explosão de uma lancha na represa de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo, na tarde de domingo (26).

O que aconteceu

Explosão foi provocada por um problema no motor da lancha, em frente à marina da represa. Devido ao impacto da explosão, os tripulantes da lancha foram arremessados e caíram na água. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Vídeo divulgado nas redes sociais mostra a lancha em chamas. Nas imagens é possível ver a embarcação tomada pelo fogo e com uma intensa coluna de fumaça.

Os feridos são três homens e três mulheres, naturais de Jundiaí. Um homem com cerca de 60% do corpo queimado foi socorrido em estado grave e levado de helicóptero para o Hospital Municipal de São José dos Campos, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Outro homem com queimaduras nas pernas e no rosto foi encaminhado pelos bombeiros à Santa Casa de Atibaia. As outras quatro vítimas receberam atendimentos no local de profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos turistas.

Um cachorro que estava na embarcação não resistiu aos ferimentos e morreu. As circunstâncias do acidente são investigadas. Maiores detalhes não foram repassados.