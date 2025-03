Trump já não tem tantas cartas na manga como tinha no início, diz professor

Após adiar a imposição de tarifas frente a parceiros tradicionais, como México e Canadá, o presidente americano Donald Trump mostra que já não tem tantas cartas assim na manga como tinha no início, avaliou o professor Manuel Furriela, especialista em direito internacional, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (6).

O Trump veio com muita força: a gente não pode esquecer que ele venceu não só a eleição direta nos EUA, mas tem a maioria nas duas casas do Parlamento americano. Então, ele entra com muito mais força do que no outro mandato. Quem entra mais fraco são os Estados Unidos. A ascensão da China e de outros países do Brics diminuíram a relevância americana. Não é à toa que ele recorre às tarifas.

De qualquer forma, a maior parte das surpresas já aconteceu. Ele [Trump] já não tem tantas cartas assim na manga. Ele jogou tudo que tinha no início para surpreender e pegar todos desavisados. E, depois, eu acho que ele começa a esgotar as cartas na manga. Manuel Furriela, professor de direito internacional

Nesta quinta, Trump recuou e decidiu suspender por um mês as tarifas prometidas contra a vasta maioria dos produtos mexicanos e canadenses, que são negociados sob as regras do Acordo EUA-México-Canadá. Numa ordem executiva, o presidente dos EUA indicou que dará mais tempo para que as negociações possam ocorrer.

A decisão, que reflete uma reviravolta em sua posição, acontece depois de a Casa Branca ser pressionada pelo setor industrial e do agronegócio americano, muitos dos quais votaram pelo republicano, conforme mostrou mais cedo a reportagem do colunista Jamil Chade.

O Trump faz de tudo um grande espetáculo de negociação. As indicações do alvo que ele faz, a gente nunca pode deixar de lembrar. Quando ele fala do Canal do Panamá, da Ucrânia, da Groenlândia, de Europa, a gente pode ter certeza quais serão os alvos e quais serão os processos de negociação que ele vai conduzir. Agora, como ele vai conduzir sempre será uma surpresa.

Nesta gestão, uma das pistas de negociação é a utilização das tarifas como forma de pressão. Ele já percebeu que essa é a melhor forma que os Estados Unidos podem se impor. Manuel Furriela, professor de direito internacional

Landim: 'Defesa de Bolsonaro irá questionar papel de Moraes em ação'

No UOL News, a colunista Raquel Landim apurou que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve questionar a posição do ministro Alexandre de Moraes em ação sobre tentativa de golpe corrida no STF (Supremo Tribunal Federal).

Neste momento, eles vão tentar questionar a posição do Moraes, o papel de Alexandre de Moraes [no processo] e o fato de tudo isso estar sendo julgado no Supremo. Raquel Landim, colunista do UOL

No mês passado, a PGR (Procuradoria-Geral da República) denunciou Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado em 2022. O ex-presidente é acusado de cinco crimes: organização criminosa armada, abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O prazo de 15 dias para Bolsonaro e os demais denunciados enviarem suas defesas prévias ao Supremo termina nesta quinta-feira.

A defesa prévia é o conjunto de argumentos apresentado pelos acusados antes da instauração formal do processo. Serve justamente para tentar convencer os ministros a rejeitar a denúncia e, com isso, encerrar o caso sem a deflagração de uma ação penal.

