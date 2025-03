Bolsas de NY fecham em forte queda com tarifas e pressão de fabricantes de semicondutores

As bolsas de Nova York fecharam em forte queda nesta quinta-feira, 6, em meio a aumento no sentimento de aversão ao risco diante de incertezas comerciais, com informações sobre a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, e com o quadro geopolítico, com Ucrânia e Gaza no radar. A queda das empresas do setor de semicondutores também pesou em Wall Street. Investidores ainda seguem na expectativa de dados do mercado de trabalho americano (payroll), que serão divulgados amanhã.

O índice Dow Jones caiu 0,99%, a 42.579,08 pontos, o S&P 500 cedeu 1,78%, a 5.738,51 pontos, e o Nasdaq recuou 2,61%, aos 18.069,26 pontos.

O presidente americano anunciou hoje a decisão de adiar a aplicação de tarifas ao México e ao Canadá até 2 de abril, dentro do Acordo Estados Unidos, México, Canadá (USMCA). Trump também confirmou que a Ucrânia "quer um acordo" em relação ao fim da guerra no país. Mais cedo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, confirmou reunião com representantes americanos na Arábia Saudita na semana que vem.

Mais cedo, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, disse que Trump quer crescimento e prosperidade. O representante disse que o mercado acionário explodirá. "Mas isso não será feito amanhã. O que as pessoas não entendem é que devem apostar em Donald Trump", afirmou.

Com projeções aquém das expectativas do mercado e com temores sobre possível redução na demanda por soluções de inteligência artificial (IA), a Marvell Technology tombou 19,81%. Na esteira, Intel (-0,29%), Broadcom (-6,33%), Nvidia (-5,74%), Super Micro Computer (-4,76%) e Advanced Micro Devices (-2,77%) recuaram.

A AppLovin tombou 18,36% após ser acusada de violar leis de valores mobiliários. A Netflix também caiu 8,53%.

Já as montadoras General Motors (-2,64%), Ford (-0,41%) e Stellantis (-1,01%) cediam após dia de forte alta, em meio a adiamento das tarifas sobre automóveis nos EUA.