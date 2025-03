Trump diz a secretários que eles são responsáveis por cortes de pessoal, e não Musk

Por Nandita Bose

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quinta-feira aos membros de seu gabinete que são eles os responsáveis pela palavra final sobre as equipes e as políticas de suas agências, e não o bilionário Elon Musk, disse uma fonte próxima ao assunto. O bilionário e CEO da Tesla e seu Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) terão apenas papel de aconselhamento, disse Trump, segundo a fonte. A reunião foi convocada em meio a reclamações dos chefes das agências e de alguns parlamentares republicanos quanto à política de corte de custos, que às vezes é aleatória. A mensagem de Trump parece ser uma tentativa de frear Musk, cujo Doge acumulou autoridade sem precedentes para implementar demissões em massa, cancelar bilhões de dólares em programas e contratos e ganhar acesso a sistemas sensíveis de computadores. O presidente postou sobre a reunião de gabinete na plataforma de redes sociais Truth Social, dizendo que ele e Musk tiveram um encontro positivo com a maioria dos secretários. “É muito importante que cortemos para os níveis em que eles deveriam estar, mas também é importante manter as melhores e mais produtivas pessoas”, escreveu Trump. “Vamos de bisturi em vez de machado.” A reunião desta quinta-feira foi uma drástica mudança no tom em relação à primeira reunião do gabinete de Trump, na semana passada, quando ele permitiu que Musk fizesse um monólogo sobre o Doge no início da reunião e depois perguntou: "Alguém está descontente com Elon?", causando risos. As políticas do Doge, que já cortaram mais de 100 mil funcionários públicos dos 2,3 milhões da força de trabalho federal, trouxeram incerteza e ansiedade para os servidores públicos. Em alguns casos, o governo teve de correr para recontratar funcionários cruciais em áreas como segurança de armas nucleares e pesquisa de gripe aviária. Mais de 30 processos judiciais foram impetrados por sindicatos e outros grupos, contestando as ações do Doge. Houve sinais isolados de tensão entre Musk e os secretários de gabinete de Trump, principalmente quando o CEO da SpaceX enviou inesperadamente um e-mail a todos os servidores federais exigindo que eles fornecessem uma lista de suas realizações da semana. No X, Musk afirmou que a ausência de resposta seria considerada renúncia ao cargo. Na semana passada, a Reuters noticiou que os principais assessores da Casa Branca estão lutando para conter disputas em todo o governo após o ultimato de Musk. O e-mail causou uma grande confusão, com alguns departamentos instruindo os funcionários públicos a responder e outros dizendo a eles que a demanda era opcional.