Deportados: nota do Brasil é branda e poderia ser mais firme, diz Matais

A reação do governo Lula (PT) à deportação em condições degradantes de imigrantes ilegais brasileiros dos Estados Unidos poderia ter sido mais firme, avaliou a colunista Andreza Matais durante o UOL News.

A primeira reação do governo foi por meio do Ministério da Justiça, que condenou no sábado (25) o "flagrante desrespeito aos direitos fundamentais" dos cidadãos brasileiros que chegaram algemados ao país. Os brasileiros também relataram agressões e desrespeito durante o voo.

Para Matais, a reação do governo poderia ter sido mais dura desde o primeiro momento. O Itamaraty se posicionou posteriormente e afirmou que irá pedir explicações ao governo dos EUA sobre as condições do voo.

A nota do governo brasileiro, do Ministério da Justiça, é muito branda. Ela é quase um 'não pode fazer isso, tá?'. Diante do que a gente está assistindo, não só no Brasil, a gente tá falando da Colômbia e outros países latinos, imagino que a nota deveria ser um pouco mais dura, um pouco mais firme. O ministro da Justiça é o Ricardo Lewandowski, que foi o ministro do Supremo, ele tem esse tom mais ponderado de fazer as coisas, mas neste momento não é uma nota do Ricardo Lewandowski —ela sai pelo Ministério da Justiça, mas é uma nota do governo brasileiro.

Deveria ter uma reação um pouco mais dura, um pouco mais firme, até porque não é o primeiro voo que vai vir para o Brasil de deportados que estão nos Estados Unidos ilegalmente. Isso é só o começo de algo que vai acontecer.

Andreza Matais

