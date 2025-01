Chuvas em São Paulo: capital entra em estado de atenção para alagamentos

A capital paulista, incluindo as marginais Tietê e Pinheiros, entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde deste domingo (26). A única exceção é a região do Itaim Paulista, na zona leste da cidade, que entrou em alerta, o maior nível na escala do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), órgão da prefeitura.

O que aconteceu

As zonas leste, sul, sudeste e a marginal Pinheiros estavam em estado de atenção desde as 13h03. Já as zonas norte, oeste, centro e marginal Tietê entraram no estado de alerta às 14h40, informou o CGE.

Cidade registra um ponto de alagamento na zona norte. A Estrada de Taipas, na altura do número 2481, está intransitável em ambos os sentidos.

Novas áreas de instabilidade atuam sobre a capital paulista. Por volta das 15h, chovia forte em parte da zona oeste e leste. A precipitação é generalizada no município e há chance de ela se intensificar em outras partes da cidade.

Havia 24.600 imóveis sem energia na capital paulista até as 15h deste domingo (26), segundo a Enel. Em toda a área de concessão da empresa no estado de São Paulo, há 37.725 imóveis sem fornecimento.

Motociclista arrastado por enxurrada em Guarulhos, na Grande São Paulo, foi encontrado sem vida neste domingo. A vítima, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, desapareceu no sábado (25) na rua Panambi, no bairro de Cumbica. Esta é a 16ª morte registrada durante a Operação de Chuvas, iniciada pela Defesa Civil em 1º de dezembro de 2024.

Até as 15h21, o Metrô e a CPTM estavam com as operações normais em quase todas as estações. As exceções são a linha 1-Azul, do Metrô, que está com o sistema Paese —que disponibiliza ônibus gratuitos em emergências— ativado entre as estações Tucuruvi e Santana em razão dos danos causados pelas chuvas de sexta. Já a linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, está com maiores intervalos entre as estações Bruno Covas-Mendes/Vila Natal e Osasco devido à manutenção programada.

Chegada de frente fria

Frente fria se aproxima, trazendo pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento no estado. O volume de chuva vai variar entre as regiões, segundo o boletim divulgado pela Defesa Civil, válido para o período entre domingo (26) e terça-feira (28). Segundo o CGE, o calor registrado nos últimos dias deve diminuir a partir deste domingo, mas as chuvas de verão seguirão ocorrendo até o fim de janeiro.

Segunda-feira (27) terá a máxima de 27ºC. A madrugada terá o céu nublado, enquanto ao longo do dia o sol ficará entre nuvens. Há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte no período da tarde. Já de noite, a chuva diminui.

Na terça-feira (28), pancadas de curta duração devem atingir a capital em razão de instabilidades vindas do interior do estado. Do meio para o fim da tarde, com a chegada de uma brisa marítima à capital, ocorrerão pancadas com intensidade moderada a forte. Este cenário deve diminuir no início da noite. A temperatura máxima é de 28ºC.

Defesa Civil montará um gabinete de crise presencial em razão da previsão. No espaço, localizado no CGE, será feita a coordenação de ações relacionadas aos eventos climáticos. Os representantes das concessionárias de abastecimento de água e energia também estarão no gabinete para atuar em caso de emergências.

Medidas de precaução