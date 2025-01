Brasileira desaparecida em Portugal há mais de um mês é achada: 'Alívio'

A brasileira Thayla Hendyo Pereira de Motta, 26, que estava desaparecida há mais de um mês em Portugal, foi encontrada.

O que aconteceu

Família de Thayla informou neste sábado (25) que ela foi encontrada em Lisboa. A brasileira estava desaparecida desde 15 de dezembro.

Familiares não disseram, no entanto, quando ou onde ela foi achada. Thayla é do Guará, no Distrito Federal, e foi para Portugal no ano passado para estudar o curso de Línguas, Culturas e Literaturas.

Irmã da brasileira disse ao UOL que ela está "fora de perigo", mas psicologicamente abalada e aparenta estar desnutrida e desidratada. Ela foi encaminhada a um hospital para receber atendimento médico. "Tem amigos nossos lá apoiando ela e, assim que ela tiver melhor e se recuperar, a gente vai saber o que aconteceu", relatou Dhembla Araújo.

Thayla estava acompanhada de um "homem estranho" quando foi encontrada, segundo a irmã. Abordado pela polícia, o rapaz teria fugido. Não há mais informações sobre o homem e se ele teria relação com o desaparecimento da brasileira.

Família tenta arrecadar recursos para custear passagem de volta de Thayla ao Brasil. Uma vaquinha virtual criada por parentes continua ativa, mas agora com objetivo diferente do inicial, que era pagar a passagem de um familiar para ir a Portugal acompanhar as buscas. Para contribuir com a vaquinha, clique aqui.

Irmã de Thayla disse que família está "aliviada" após ela ter sido encontrada. "Claro que ela está fragilizada, mas isso a gente recupera. Depois, quando ela tiver em casa, ela vai se recuperando devagarinho. Agora essa segunda etapa é trazê-la em segurança de volta para casa", afirmou Dhembla.