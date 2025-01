Ventilador de pescoço promete refrescar calorão até na rua; vale a pena?

Driblar o calor do verão não é fácil, mesmo com a ajuda do ventilador de chão e teto. Por isso, é possível usar um dispositivo mais próximo do corpo: o ventilador de pescoço portátil, que possui um formato de headphone e diversas saídas de ar.

O Guia de Compras UOL separou modelos desse tipo de ventilador para ajudar a refrescar no dia a dia. Os modelos selecionados possuem ajustes de velocidade, duração de bateria que variam entre 3 a 16 horas, além de saídas de ar e baixo ruído. Confira os modelos abaixo:

Possui 78 saídas de ar ao redor do pescoço;

Bateria de 4000 mAh com duração de 4 a 16 horas úteis;

É possível ajustar o vento em três velocidades (fraco, natural e forte) ao pressionar um botão;

Promete manter o rosto fresco;

É à prova de suor e poeira;

Recarrega a partir do cabo USB;

Disponível em diferentes cores que variam de preço.

Possui 80 saídas de ar ao redor do pescoço;

Bateria de 3800 mAh, que dura aproximadamente 16 horas;

É possível ajustar o vento em três velocidades (fraco, natural e forte);

Também refresca o rosto por produzir fluxo de ar forte;

Promete baixo ruído para não perturbar o usuário;

Recarrega a partir do cabo USB;

Disponível em diferentes cores que variam de preço.

Promete circulação de ar em 360°;

Bateria de 4000 mAh, que dura entre 4 a 16 horas;

É possível ajustar o vento em cinco velocidades;

Promete baixo ruído (20 dB);

Também recarrega a partir do cabo USB;

Disponível em diferentes cores que variam de preço.

*Com informações de texto publicado em 12/01/2024.

