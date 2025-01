O que é o 'arco-íris de fogo' visto em cidades do Rio Grande do Sul?

Moradores de diversas regiões do Rio Grande do Sul observaram na quinta-feira (23) a presença de nuvens coloridas no céu, como se fossem arco-íris, mas em outro formato.

O que são as nuvens coloridas?

Elas são fruto de um fenômeno óptico raro chamado arco circum-horizontal ou "arco-íris de fogo", segundo a MetSul. Segundo o instituto de meteorologia, especializado na região, o fenômeno aconteceu porque havia muitas nuvens altas na atmosfera, formadas por cristais de gelo. Essa condição favorece o aparecimento das nuvens coloridas.

O fenômeno é raro. O efeito acontece quando a luz é refletida pelos cristais de gelo das nuvens, o que causa um efeito de prisma. Para que o fenômeno ocorra, a luz do sol precisa estar em um ângulo acima de 58º. As informações são do Climatempo.

O alinhamento específico da luz cria um show de cores. Os vídeos e fotos que circulam nas redes sociais mostram que as tonalidades lembram as do arco-íris, mas em um formato diferente.

Quando a fonte de luz do sol está em cerca de 68°, o fenômeno atinge a intensidade máxima. No extremo norte do Hemisfério Norte e no extremo sul do Hemisfério Sul, eles não podem ser vistos devido ao ângulo do sol nessas regiões. O arco-íris de fogo se forma quando a luz é refratada através de cristais de gelo nas nuvens do tipo cirrus ou cirrostratus.

Arco circum-horizontal é diferente de irisação. Há dois fenômenos ópticos no céu que são parecidos, a irisação (ou nuvem iridescente) e o arco circum-horizontal. A diferença entre os dois está na estrutura das cores. Os arcos circum-horizontal seguem a ordem de um arco-íris, formam uma luz reta acima do horizonte, estão longe do sol e só aparecem em certas épocas do ano, como no verão, e as cores são mais organizadas. Já na irisação as cores são mais próximas e chegam a espalhar um pouco mais pela nuvem.

* Com informações de matéria publicada em 27/10/24