Golpe da lotérica: como agia atendente que furtava bilhetes premiados

A funcionária de uma lotérica em Taguatinga, no Distrito Federal, foi indiciada por furtar dois bilhetes premiados, incluindo um da Mega-Sena; entenda como ela agia.

O que aconteceu

No dia 13 de janeiro, uma cliente de 44 anos foi até a lotérica para conferir um bilhete premiado da Mega-Sena, no valor de R$ 34.367,81. A atendente afirmou que o bilhete não estava premiado e pediu permissão para descartá-lo.

Fingindo rasgar o bilhete, a funcionária o escondeu no bolso. Ao verificar os números pela internet em casa, a vítima confirmou o prêmio e registrou uma ocorrência na 17ª Delegacia de Polícia.

Imagens das câmeras de segurança mostram a atendente jogando o bilhete no lixo, recuperando-o e guardando no bolso. Posteriormente, ela checou os números, grampeou o bilhete e o escondeu.

Ao ser interrogada, justificou o crime alegando dificuldades financeiras. Segundo o delegado adjunto da 17ª DP, Thiago Boeing, a funcionária admitiu que planejava sacar o prêmio do bilhete furtado, mas não chegou a fazê-lo.

A funcionária confessou ser reincidente no delito. Ela também contou ter furtado outro bilhete premiado, de um bolão da Lotofácil, no valor de R$ 451, em 1º de janeiro. Ela utilizou o mesmo modus operandi e, no dia 9 de janeiro, compareceu em uma agência da Caixa e resgatou o prêmio.

O dono da lotérica, após analisar as imagens, demitiu a funcionária por justa causa. Em nota, o estabelecimento afirmou que o caso foi isolado e que está auxiliando a vítima no processo de resgate do prêmio. A cliente deve receber o valor ainda nesta semana.

A atendente foi indiciada por tentativa de furto mediante fraude e responderá em liberdade, já que não houve flagrante. A Polícia Civil instaurou um novo inquérito para identificar outras possíveis vítimas do golpe.

O furto mediante fraude é um crime previsto no artigo 155 do Código Penal. A fraude é utilizada para enganar a vítima e tirar a sua atenção, de modo a facilitar a subtração do bem. A pena pode chegar a oito anos de reclusão, mais multa.

Para evitar golpes de funcionários de lotéricas com bilhetes premiados, é importante adotar algumas precauções simples, mas eficazes. Confira as principais orientações da Polícia Civil e da Caixa: