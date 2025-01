Deportados dos EUA chegam em Confins após problema técnico e algemas

O grupo de deportados dos EUA, entre eles 88 brasileiros, que dormiram de forma improvisada em Manaus após um problema técnico na aeronave, pousou às 21h10 no Aeroporto de Confins (MG) neste sábado (25). Eles são as primeiras pessoas deportadas para o país após a posse do presidente americano Donald Trump.

O que aconteceu

Parentes aguardam chegada de deportados. "Meu sobrinho Thiago é daqui de Belo Horizonte e estava em Portugal há três anos. Em 18 de dezembro, ele tentou entrar pelo México e foi pego", disse a esteticista Tânia Pinheiro, que aguardou a chegada do parente no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

Eliana Campos e o marido Daniel também estão ansiosos pelo desembarque do voo. Eles aguardam a chegada do sobrinho de 21 anos, que é de Teófilo Otoni, no interior de Minas Gerais. "Estou apreensiva. Ele ficou preso por quase três meses e ficamos muito tempo sem notícias", disse Eliana.

Pedro Rousseff (PT), sobrinho da ex-presidente Dilma e vereador de Belo Horizonte, está a espera dos deportados. "Estamos aqui para acolher esses brasileiros e, acima de tudo, as famílias que são de Belo Horizonte, que identificamos junto a PF", afirmou ao UOL.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, escreveu no X que os brasileiros "faziam girar" a economia dos EUA. "Anistia para os invasores do Capitólio e correntes para os trabalhadores brasileiros que faziam girar a roda da economia estadunidense. Como tinha de ser, a humanidade vem do presidente Lula, que determinou a retirada das algemas e correntes. Imigrante não é criminoso. Que isso fique claro e que ninguém aqui mais se iluda com o 'american dream'.

Os deportados chegaram em Manaus algemados e com os pés acorrentados. Eles aparecem em um vídeo na pista de pouso deixando a aeronave com as algemas. Eles andam com dificuldade com os pés acorrentados. Em outro momento da gravação, os deportados estão em uma sala de espera deitados em colchões e comendo.

Neste sábado, o governo Lula falou em "desrespeito aos direitos fundamentais". Policiais federais determinaram a remoção imediata das algemas e recepcionaram as pessoas deportadas. O presidente, então, determinou envio de um avião da FAB para levar os brasileiros até Confins.

Nota da Polícia Federal informou que os passageiros foram acolhidos e acomodados na área restrita do aeroporto de Manaus. No local, receberam bebida, comida, colchões e foram disponibilizados banheiros com chuveiros.