Minério de ferro tem ganho semanal em Dalian com expectativa de demanda mais forte da China

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian subiram nesta sexta-feira, fechando com leve ganho na base semanal, auxiliados pela demanda chinesa resiliente, mesmo com investidores preocupados com as crescentes tensões comerciais entre Estados Unidos e China.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 0,69%, a 806,5 iuanes (111,26 dólares) a tonelada, marcando um ganho semanal de 0,31%.

O minério de ferro de referência para fevereiro na Bolsa de Cingapura avançou 1,34%, a 105,1 dólares a tonelada. Na semana, o contrato perdeu 0,14%.

A atividade industrial da China deve ter crescido em janeiro pelo quarto mês consecutivo, segundo uma pesquisa da Reuters, mesmo com o país se preparando para aumentos de tarifas por parte dos EUA.

Além disso, o programa de troca de bens para consumidores da China impulsionou o crescimento do consumo em mais de 1% em 2024, disse o vice-ministro do Comércio, Sheng Qiuping, na sexta-feira.

Os estoques totais de minério nos portos caíram 0,17% em relação à semana anterior, para 145,65 milhões de toneladas, em 24 de janeiro, de acordo com dados da Steelhome.

Na quinta-feira, Washington apresentou um projeto de lei que revogaria o status de comércio preferencial da China com os EUA, introduziria gradualmente tarifas elevadas e acabaria com a isenção "de minimis" para importações chinesas de baixo valor.

O presidente dos EUA, Donald Trump, também prometeu mais tarifas contra as importações chinesas.

Apesar das crescentes tensões comerciais, Trump disse que sua conversa com o presidente chinês, Xi Jinping, foi "amigável" e que acredita que poderia chegar a um acordo comercial com a China.

(Reportagem de Michele Pek)