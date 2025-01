Influenciadora Virginia não está distribuindo Pix de R$ 1000; é golpe

Do UOL, no Rio

São falsas as publicações nas redes sociais que afirmam que a influenciadora digital Virginia Fonseca estaria distribuindo Pix de R$ 1.000 a seus seguidores. Os vídeos são manipulados com uso de Inteligência Artificial.

Os posts direcionam para site suspeito que solicita dados pessoais e pagamentos. A influenciadora já alertou os seguidores sobre o golpe.

O que diz o post

Posts nas redes sociais usam vídeos da influenciadora Virginia, do seu marido Zé Felipe e de filhos do casal manipulados com Inteligência Artificial para dizer que ela estaria distribuindo Pix de R$1.000 a seus seguidores.

As publicações enganosas direcionam o usuário para um chatbot que usa o nome da marca "We Pink", da influenciadora, e simula uma conversa de áudio com Virginia. São solicitadas informações pessoais como nome, CPF, confirmação de relação de parentesco, chave-Pix e até nome do banco em que a pessoa é cliente. Por fim, é cobrada uma taxa de R$39,90 como condição para receber o Pix de R$1.000. O chatbot informa que essa taxa seria uma inscrição para participar de projetos da marca.

Por que é falso

A influenciadora não está distribuindo Pix de R$ 1000. Ao UOL Confere, a assessoria de Virginia Fonseca informou que a equipe jurídica da influenciadora está tomando as providências cabíveis sobre o caso. Há registros na imprensa de que Virginia alerta os seguidores sobre o golpe desde, pelo menos, agosto do ano passado (aqui e aqui). No mês passado, a influenciadora voltou a alertar os seguidores, como noticiou a CNN Brasil (aqui).

Série de cobranças. No site Reclame Aqui há denúncias de usuários que relatam que após o pagamento da taxa de R$ 39,90 foram cobrados outros valores a pretexto de supostamente receberem um prêmio maior (aqui, aqui, aqui e aqui).

Viralização. No Facebook, um post com o conteúdo desinformativo registrava mais de 280 mil visualizações.

Este conteúdo também foi verificado por Lupa e Reuters.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news