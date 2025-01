Com previsão de chuva, Los Angeles fica esperançosa com progresso contra incêndios

Por Rich McKay

(Reuters) - Os bombeiros da Califórnia poderão fazer mais progressos na contenção de três grandes incêndios florestais que estão queimando em Los Angeles e seus arredores nesta sexta-feira, à medida que a última rodada de ventos fortes se acalmar e a primeira chuva da região em meses chegar no fim de semana.

O presidente Donald Trump viajará para Los Angeles, atingida pelo desastre, na sexta-feira, sua primeira viagem desde sua posse. Trump criticou duramente as autoridades locais e estaduais pela forma como lidaram com os incêndios de grandes proporções, que incineraram bairros inteiros, matando 28 pessoas e danificando ou destruindo quase 16.000 estruturas.

Esperava-se que caísse até 1,5 polegada de chuva neste fim de semana, já que os ventos quentes e secos de Santa Ana diminuíram, disse Rich Otto, meteorologista do Centro de Previsão do Tempo do Serviço Nacional de Meteorologia. Após rajadas de 96 km/h na quinta-feira, os ventos atingiriam o máximo de 40 a 64 km/h na sexta-feira e diminuiriam ao longo do dia.

"Será uma chuva fria que começará no final do sábado e continuará na segunda-feira, com um pouco de neve em altitudes mais elevadas, mas a preocupação são as áreas com cicatrizes de queimaduras dos incêndios", disse ele.

No entanto, a primeira chuva significativa na região em meses também aumentaria o risco de deslizamentos de terra perigosos em encostas sem vegetação devido aos incêndios das últimas duas semanas.

O último grande incêndio na área de Los Angeles já queimou 41,6 quilômetros quadrados no Vale de San Fernando, mas os bombeiros conseguiram obter 36% de controle dos perímetros do incêndio Hughes até o final da quinta-feira, informou o Departamento de Proteção Florestal e Contra Incêndios da Califórnia em seu site.

Os incêndios de Eaton e Palisades -- nos flancos leste e oeste da metrópole -- estão queimando há 18 dias.

O incêndio de Eaton, que destruiu grande parte da comunidade de Altadena, perto de Pasadena, foi 95% contido, aumentando a esperança de que os bombeiros pudessem cercar toda a área na sexta-feira.

O incêndio de Palisades, que devastou o afluente enclave de Pacific Palisades, perto de Santa Monica, foi 72% contido, informou o Cal Fire na noite de quinta-feira.