À medida que relações entre Cuba e EUA se deterioram, ilha precisa de dólares mais do que nunca

Por Marc Frank

HAVANA (Reuters) - Carente de dinheiro, Cuba inaugurou este mês a primeira mercearia a aceitar moeda forte dos Estados Unidos na ilha em quase duas décadas, o mais recente sinal de uma tendência à dolarização no país governado pelos comunistas.

A loja, aberta há apenas algumas semanas, recebe elogios dos poucos afortunados com dólares em uma ilha onde, há apenas quatro anos, os bancos pararam de aceitar depósitos em dinheiro em dólares.

"Este supermercado é muito bom... mas nem todo mundo tem a possibilidade de comprar aqui", disse Yuliani González ao sair da mercearia.

A loja fica na sombra de um complexo hoteleiro recém-construído perto do mar em Miramar, um bairro popular entre os diplomatas estrangeiros.

Os cubanos com acesso a dólares também podem comprar gasolina sem esperar em longas filas, reservar um carro alugado ou um quarto de hotel de luxo e, em breve, recarregar seus planos de dados de celular.

As autoridades cubanas afirmaram que essa "dolarização parcial", que teve início há um ano, é um remédio duro necessário para consertar a economia da ilha, devastada, em parte, por um embargo comercial dos EUA da época da Guerra Fria e pelas sanções relacionadas.

As relações entre Havana e Washington pioraram nesta semana, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, reverteu uma série de medidas de última hora tomadas pelo governo Biden que teriam facilitado a aquisição de dólares por Cuba.

Isso significa que a escassez de dólares provavelmente se tornará ainda mais grave, segundo autoridades e economistas cubanos.

O governo de Cuba disse que espera que as lojas de dólar colham parte das remessas que entram no país, permitindo que o país use esse dinheiro vivo para financiar programas sociais como assistência médica gratuita, além de alimentos, energia e transporte subsidiados.

Muitas lojas estatais mudaram para uma versão cubana do dólar em 2004, chamada CUC, e depois, em 2021, começaram a aceitar apenas uma moeda digital atrelada ao dólar, chamada MLC, em um esforço para levantar moeda estrangeira sem recorrer ao dólar em espécie.

"O equivalente governamental do dólar continua mudando à medida que fica sem dinheiro para sustentá-lo", disse o economista cubano Omar Everleny em uma entrevista. "Eles precisam de dinheiro rapidamente."

"Em breve, as lojas de dólar em todo o país também aceitarão a moeda americana."

Mas a crescente disponibilidade de bens e serviços em dólares, em comparação com a moeda local, o peso, também ressalta a crescente desigualdade entre aqueles com e sem acesso a remessas e outras fontes de moeda estrangeira, dizem economistas como Everleny.

A dona de casa Odisbel Saavedra Hernández disse que recebe dólares norte-americanos de seu marido no exterior para alimentar seus filhos.

"Aqui você pode encontrar o que não encontra em outros mercados. Este está mais abastecido. Espero que esses mercados se espalhem por todo o país, mas que outras pessoas também possam ter o mesmo benefício que eu", disse ela.

(Reportagem de Marc Frank, Reportagem adicional de Mario Fuentes, Nelson Acosta e Anett Rios)