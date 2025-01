Volta às aulas de notebook novo: confira 8 modelos por até R$ 2.500

Ter um notebook para acompanhar aulas remotas, realizar pesquisas e trabalhos ou organizar tarefas pode tornar a rotina de estudo mais fácil, principalmente na volta às aulas. Para te ajudar a escolher o melhor modelo, o Guia de Compras UOL preparou uma lista com opções por até R$ 2.500.

A seleção conta com dispositivos de marcas como Positivo, Samsung, ASUS, Acer, HP e Lenovo. Entre os notebooks escolhidos estão modelos que prometem design compacto e leve, ideal para levar para escola ou universidade, além de telas com boas resoluções para assistir vídeo aulas e entre outras funções úteis para todos os tipos de estudante.

Confira a lista completa de notebooks para a volta às aulas:

2 em 1: pode ser usado como notebook e tablet, o que pode facilitar na hora dos estudos;

Possui tela de 11,6 polegadas com resolução HD (1366 x 768 pixels), além de câmera integrada;

Bateria promete duração de até 6 horas;

Sistema operacional: Windows 11.

Tela de 15,6 polegadas com resolução HD e é antirreflexo;

Possui uma Tecla Link, que sincroniza o notebook com o celular;

Recomendado para tarefas leves como planilhas, edição de texto, vídeo chamadas;

Sistema operacional: Windows 11.

Com design compacto que cabe na bolsa;

Tela LED de 14 polegadas com resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Promete autonomia até 18 horas de reprodução de vídeo;

Processador é um Snapdragon 7c Gen 2, um dos chips mais atualizados da Samsung;

Sistema operacional: Windows 11 Home.

Com design superfino e bordas menores que oferecem mais espaço de tela;

Tela de 15,6 polegadas com resolução Full HD (1920x1080 pixels) e antirreflexiva;

Possui uma dobradiça plana de 180°, projetada para facilitar a visualização dos conteúdos;

Bateria de 4.000 mAh, que promete carregar até 60% em 49 minutos;

Processador desse notebook é um Ryzen 5 7520U;

Sistema operacional: Windows 11 Home.

Design compacto, fino e leve, ideal para levar em qualquer lugar;

Tela NanoEdge de 15 polegadas com resolução de 1366 x 768 pixels e é antirreflexo;

Bateria promete também um carregamento rápido de 60% em 49 minutos;

Processador é o Celeron N4020, que promete alto desempenho e produtividade;

Sistema operacional: Windows 11.

Modelo com chassi fino e compacto;

Tela de 15,6 polegadas com resolução HD (1366x768) e é antirreflexo;

Bateria com duração de até 11 horas, além de prometer uma recarga rápida;

Equipado com processador AMD Ryzen 5-7520U, capaz de ajudar a concluir todas as tarefas no dia a dia

Sistema operacional: Linux.

Com design ultrafino;

Tela LED com tecnologia antirreflexo Acer ComfyView de 15,6 polegadas e resolução Full HD (1920 x 1080 pixels);

Bateria que promete autonomia de até 10 horas de uso;

Processador é o i3- N305 Série N;

Sistema operacional: Windows 11 Home.

Promete design compacto e com bom desempenho;

Tela LCD de 15,6 polegadas com resolução HD (1366x768 pixels);

Bateria promete durar até 7 horas a depender do uso;

Equipado com o processador Intel i3 1315U de 13ª geração;

Sistema operacional: Windows 11.

