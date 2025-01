Não é só o vaso sanitário: veja outros sete lugares mais sujos da casa

Todo mundo sabe que o vaso sanitário é cheio de bactérias. Mas outros itens da casa podem ter tantos ou mais germes do que o lugar onde se faz xixi. A seguir, veja alguns deles e os mantenha sempre bem higienizados.

1. Tapete

Imagem: fotostorm/iStock

Nele há até 4.000 vezes mais bactérias que na privada. Isso porque muitas pessoas andam na rua, usam banheiros coletivos e depois pisam com o mesmo calçado no tapete. Portanto, na próxima vez que sua pipoca cair no chão da sala, pense muito bem antes de assoprá-la e colocá-la na boca.

2. Controle remoto

Como passa de mão em mão e vive caindo no chão, ele costuma ser um dos objetos mais sujos em uma casa. Mas não precisa abandoná-lo e se levantar quando quiser trocar de canal. Basta limpar o item com álcool às vezes e, quando usar o aparelho, nunca comer, coçar o nariz ou os olhos sem antes higienizar as mãos —isso vale também para outros objetos dessa lista.

3. Interruptor

Imagem: Getty Images

O pequeno e inocente botão tem mais de 200 tipos diferentes de bactérias. Calma, não precisa ficar neurótico e limpar o interruptor toda vez que for acender ou apagar a luz. Basta manter bons hábitos de higiene, como lavar as mãos frequentemente, principalmente antes das refeições, e manter o interruptor limpo.

4. Teclado

Acumula pó, restos de comida, células mortas e até partículas de cocô, criando um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias. No teclado que você usa pode ter até 200 vezes mais germes que no assento do vaso sanitário. Para evitar problemas, procure limpá-lo de tempos em tempos com um pincel e um pano com álcool.

5. Esponja de lavar louça

Imagem: Getty Images

É o objeto mais contaminado da casa, porque reúne água e restos de alimento, sendo esconderijo perfeito para qualquer microrganismo que adora ficar em um local desses. Sem contar que o item é um causador de contaminação cruzada. Pode, por exemplo, levar a salmonela de um frango para outros utensílios, no papel de vetor.

Independentemente do tipo, a vida útil de uma esponja não muda: só deve ser usada por uma semana, no máximo.

6. Paninho de pia

Cuidado com os panos usados para secar a pia após lavar a louça. Esse item tem muito mais bactérias que um vaso sanitário público e um banheiro como um todo.

Ele nunca deve ser colocado na beira de uma pia ou atrás de um fogão ou da geladeira para secar, assim como não deve ser utilizado para enxugar louça. Também não pode ser adotado para enxugar as mãos.

Depois de usado, precisa ser colocado no escorredor e deixado para secar, e ser desinfetado antes de ser lavado com outras peças.

7. Porta-tempero

Imagem: iStock

Um estudo de pesquisadores das universidades da Carolina do Norte e Rutgers (EUA) revelou que potinhos de temperos como pimenta, orégano e alecrim estão entre os itens mais contaminados em uma cozinha. Enquanto a maioria das superfícies apresentava menos de 20% de amostras contaminadas, esses potinhos atingiram 48% de contaminação, com altas concentrações de bactérias.

Por isso, é importante lavar as mãos antes de pegar esses potinhos ao preparar alimentos, especialmente carne crua, para evitar a propagação de bactérias.

*Com informações de reportagens publicadas em 03/01/2023, 03/02/2019 e 16/01/2023