Trump adia tarifas para produtos cobertos pelo acordo comercial com México e Canadá

Por Katharine Jackson

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, isentou por um mês das tarifas de 25% que ele havia imposto nesta semana os produtos do Canadá e do México que se enquadrem em um pacto comercial da América do Norte, a mais recente reviravolta em uma política comercial em rápida mudança que tem abalado os mercados financeiros e os líderes empresariais.

A isenção, que expirará em 2 de abril, abrange os dois maiores parceiros comerciais dos EUA. Trump havia mencionado mais cedo apenas uma isenção para o México, mas a emenda que ele assinou em seu decreto de 25% sobre as importações de ambos -- que entrou em vigor na terça-feira -- abrange também o Canadá.

Para o Canadá, o decreto alterado também exclui os impostos sobre o potássio, um fertilizante essencial para os agricultores dos EUA, mas não cobre totalmente os produtos energéticos, sobre os quais Trump impôs um imposto separado de 10%. Uma autoridade da Casa Branca disse que isso se deve ao fato de que nem todos os produtos de energia importados do Canadá estão cobertos pelo Acordo EUA-México-Canadá sobre comércio que Trump negociou em seu primeiro mandato como presidente.

Trump impôs as tarifas depois de declarar uma emergência nacional devido às mortes por overdose de fentanil, afirmando que o opioide mortal e seus precursores químicos passam da China para os EUA via Canadá e México. Como resultado, Trump também impôs tarifas de 20% sobre todas as importações da China.

As isenções expirarão em 2 de abril, quando Trump tem ameaçado impor um regime global de tarifas recíprocas a todos os parceiros comerciais dos EUA.

O desdobramento ocorre um dia depois de Trump ter isentado os produtos automotivos das tarifas de 25% que ele impôs sobre as importações do Canadá e do México a partir de terça-feira, taxas que os economistas consideraram ameaçadoras para impulsionar a inflação e paralisar o crescimento nas três economias.

Os mercados acionários dos EUA retomaram a recente liquidação nesta quinta-feira, com os investidores citando a rápida evolução das tarifas como uma preocupação devido à incerteza que elas estão gerando. Os economistas alertaram que os impostos podem reacender a inflação, que já se mostrou difícil de ser totalmente controlada, e desacelerar a demanda e o crescimento em seu rastro.

(Reportagem de Katharine Jackson em Washington, Kylie Madry e Brendan O'Boyle na Cidade do México, David Ljunggren em Ottawa e Dan Burns em Nova York)