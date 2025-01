Headset gamer de R$ 160 promete deixar a experiência do jogo mais imersiva

Quem curte jogar partidas online sabe a importância de um fone de ouvido para escutar os passos do inimigo e passar calls da melhor forma. Para ajudar a escolher um modelo, o Guia de Compras UOL achou o headset gamer HV-H2002d, da Havit, que promete proporcionar som de qualidade com isolamento, ideal para quem gosta de uma experiência mais imersiva nos jogos.

Segundo o fabricante, este fone de ouvido é robusto, ergonômico, além de ser resistente contra arranhões. Descubra mais detalhes do headset da Havit, o que diz quem comprou e pontos de atenção:

O que diz o fabricante sobre o fone?

Com design ergonômico e robusto;

Promete ser resistente a arranhões;

Proporciona isolamento de som;

Equipado com microfone plugável de 3,5 mm e alto-falante magnético de 53 mm;

A faixa que segura o fone é ajustável;

Promete som distinto para games, com graves e agudos meticulosos para escutar música;

Compatível com computador, XBOX ONE, PS4 e entre outros aparelhos.

O que diz quem comprou?

Com quase 20 mil avaliações, este fone faz sucesso entre os consumidores com uma nota média de 4,7 estrelas (máximo de cinco). Os principais elogios dos consumidores sobre o fone foram a qualidade do produto, microfone e som potente, ideal para jogos.

Um ótimo headset! Ele possui suas espumas em courino, que são bem confortáveis, porém irão descascar com o tempo. A sua construção é ótima e segura, além de possuir microfone removível e de qualidade razoavelmente boa, se comparado a outras da mesma faixa de preço. O tamanho do fio é o ideal e sua qualidade de áudio é boa. Recomendo! João Araújo

Ótimo produto, áudio excelente, microfone claro e preciso. A voz fica muito nítida, posso falar baixo próximo ao microfone que ele capta perfeitamente. Além disso, o microfone parece ter um ótimo isolante de som, pois consegui gravar alguns vídeos e entrar em call mesmo com pessoas em casa, nenhum barulho externo foi detectado. Perfeito custo benefício. Arthur Palhano Bento

O headset é ótimo. Material muito bom, Uma qualidade sonora maravilhosa. No início, achei baixo, mas mudei de opinião. O som é alto e muito bom para jogos competitivos. Pedro

O produto é ótimo, tem uma qualidade de som e microfone muito boa. Valeu cada centavo! Marlon

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do desconforto nas orelhas por causa do headset, além de relatos de problema no microfone. Confira abaixo os comentários:

Gosto da qualidade do fone e do áudio, o microfone também é satisfatório dentro dessa faixa de preço. Porém o conforto deixa muito a desejar, dói bastante as orelhas além de que a regulagem do arco que fica na cabeça é muito limitada, e, em mim, ficou muito apertado. Por esse motivo não aguento usar mais do que uma ou duas horas seguidas. Não compraria novamente e não recomendo a compra, ainda mais para quem joga e fica muitas horas no computador. Leo

O fone, no geral, é ok para a faixa de preço. Mas venho colocar dois pontos negativos: o isolamento dele é ruim, então ele consegue pegar sons altos distantes no microfone (algo que para mim é ruim durante as reuniões) e o lado direito dele, eu consigo ouvir um barulho baixo de ruído que me incomoda bastante. Vinicius

É um bom fone, cumpre o que promete. Tem bom som e microfone razoável. Porém não demora tanto para as almofadas começarem a descascar/esfarelar e soltar vários pedacinhos pretos. Fora isso, é um ótimo fone. Diego

