Turquia decreta luto nacional por 76 vítimas de incêndio em hotel de estação de esqui

A governo da Turquia decretou um dia de luto nacional nesta quarta-feira (22), após o incêndio que atingiu um hotel em uma estação de esqui no leste do país matando 76 pessoas, na terça-feira (21).

Segundo relatos da imprensa turca, o incêndio começou em um restaurante no quarto dos doze andares do Grand Kartal Hotel. O incêndio começou às 3h27 da manhã de terça-feira (hora local 21h27 de segunda-feira em Brasília) de acordo com o ministro do Interior turco, Ali Yerlikaya, que afirmou que os bombeiros, "428 a bordo de 156 caminhões", intervieram em 45 minutos.

No entanto, várias testemunhas relataram que uma hora após o início do drama, quando clientes nos andares superiores gritavam por socorro, os bombeiros ainda não haviam chegado ao local. Outras testemunhas afirmam ter sentido cheiro de fumaça e visto chamas por volta 2h30 da madrugada, bem antes do alerta oficial.

Os clientes dos andares superiores ficaram presos, impedidos de descer pelo fogo, que se espalhou rapidamente, possivelmente amplificado pelo revestimento externo de madeira. Algumas pessoas morreram depois de se jogarem das janelas para escapar das chamas.

Vídeos postados nas redes sociais mostram imagens impressionantes do fogo no edifício.

???? FLASH | 66 personnes sont mortes dans l'incendie d'un hôtel d'une station de ski, en Turquie.pic.twitter.com/ITEudSXOac ? Cerfia (@CerfiaFR) January 21, 2025

"Quando cheguei, havia chamas por todo o lado, ouvíamos gritos (...) Vi uma pessoa pular de uma janela", disse à AFP Cevdet Can, diretor de uma escola de esqui na cidade, dizendo que estava muito "afetado" pelas mortes de crianças.

A estação de esqui de Kartalkaya, que fica 170 km a leste de Ancara, recebia muitos turistas nesta época de férias escolares de inverno no país.

Acusações de negligência

Sobreviventes e a imprensa turca denunciaram nesta quarta-feira a falta de alarmes de incêndio e portas corta-fogo no hotel. Ao mesmo tempo, foi aberta uma investigação sobre as causas do incêndio. Nove pessoas, incluindo o gerente do hotel, foram presas.

O Ministério da Justiça nomeou seis promotores para acompanhar a investigação e uma comissão de especialistas foi formada para analisar as circunstâncias da tragédia. As autoridades turcas estão examinando a conformidade do hotel com os padrões de segurança.

Embora o Ministério do Turismo tenha certificado que o hotel foi auditado em 2021 e 2024, a administração é acusada de negligência.

"Não foi o incêndio, mas a negligência que causou as mortes", escreveu o importante jornal pró-governo Hürriyet. Embora o hotel estivesse bem equipado com duas escadas de incêndio, vários sobreviventes destacaram a ausência de um sistema de alarme de incêndio e portas corta-fogo.

Primeiro funeral

As vítimas eram principalmente turistas, incluindo famílias inteiras. O ministro do Interior da Turquia disse que 56 vítimas foram identificadas na noite de terça-feira e que 45 corpos foram devolvidos a suas famílias. Entre as vítimas, a imprensa turca relata que uma família de 14 pessoas morreu na tragédia.

O primeiro funeral de um neurologista e sua esposa, uma professora, que morreram com seus três filhos, foi anunciado. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan é esperado em Bolu na quarta-feira (22) para comparecer ao funeral de sete membros de uma mesma família, próxima a um líder local de seu partido, o AKP.