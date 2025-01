Queda de marquise deixa um morto no bairro de Santa Cecília, em São Paulo

Do UOL, em São Paulo

A queda de uma marquise deixou uma pessoa morta, na noite desta quarta-feira (22), em Santa Cecília, bairro de São Paulo.

O que aconteceu

A estrutura desabou na rua Dr Albuquerque Lins, próximo ao Theatro São Pedro. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros foram ao local.

Outra vítima do desabamento deixou o local, segundo os bombeiros.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra os escombros da estrutura na calçada. Policiais militares também atendem à ocorrência.

O UOL entrou em contato com a Prefeitura de São Paulo para posicionamento sobre as condições do imóvel. A reportagem também procurou a SSP-SP para mais informações sobre o incidente. Se houver resposta, o texto será atualizado.