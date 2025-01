Fundos de hedge fazem grandes apostas para início de 2º mandato de Trump

Por Nell Mackenzie e Carolina Mandl e Summer Zhen

LONDRES (Reuters) - Os fundos de hedge se posicionaram para a presidência de Donald Trump nos Estados Unidos com seus níveis mais altos de empréstimos desde 2010, enquanto apostam que o dólar continuará a subir, de acordo com pesquisas bancárias e dados do setor.

Os fundos de hedge de negociados em bolsa nos EUA iniciaram a semana com alavancagem bruta no nível mais alto desde 2010, de acordo dados do Morgan Stanley. A alavancagem bruta reflete o quanto um fundo de hedge aumentou seu posicionamento no mercado.

Os operadores de ações europeus apostam que o mercado acionário na Europa vai subir, especialmente as empresas financeiras, de tecnologia e de energia, segundo o relatório do Morgan Stanley.

Impostos mais baixos, desregulamentação e tarifas de importação mais altas podem criar ventos favoráveis para algumas ações de empresas dos EUA, mas o reforço na proteção comercial e a volatilidade adicional vão impedir ganhos de forma mais ampla, segundo James Hanbury e Jamie Grimston, gerentes de carteira dos dois fundos da Lancaster Investment Management em Londres, que supervisionam cerca de 1,4 bilhão de dólares em ativos.

"Isso ocorrerá enquanto o déficit fiscal dos EUA for superior a 6%, com a economia atualmente em pleno emprego", disse a carta.

EUA EM 1º LUGAR

Trump deu início ao seu segundo mandato na Casa Branca com várias políticas protecionistas para dar mais vantagem aos EUA contra interesses de parceiros comerciais históricos do país.

No início da posse, os fundos de hedge se desfizeram das ações de mercados emergentes fora da China, na maior venda líquida desde outubro, disse o Goldman Sachs na sexta-feira. As negociações de fundos de hedge na China caíram para mínimos de cinco anos, acrescentou o banco norte-americano.

Os fundos de hedge que negociam sinais macroeconômicos, incluindo seguidores sistemáticos de tendências, continuam a apostar em um dólar forte, disse o JPMorgan em 13 de janeiro.

O Barclays afirmou que apostas compradas em dólar dos CTAs - fundos de consultoria de negociação de commodities que negociam futuros e outros derivativos - estão "esticadas, especialmente em relação ao euro"

"Olhando para os mercados daqui para frente (...) somos fortes defensores do comércio de Trump nos mercados de câmbio, fortemente comprados no dólar no G10, especialmente em relação à libra esterlina e ao euro", disse Russel Matthews, gerente sênior de portfólio em macro global da RBC BlueBay Asset Management, em Londres.

Russel disse que a gestora de investimentos está vendendo libra esterlina em relação ao dólar "de forma bastante agressiva", dada a intensidade com que as políticas do Partido Trabalhista do Reino Unido foram "analisadas e criticadas". Uma posição vendida implica que o valor de um ativo se enfraquecerá.

Embora o RBC BlueBay tenha retirado parte de sua negociação da mesa, a empresa espera que a força contínua do dólar empurre o euro para 1 dólar ou menos.

"Sabemos que serão tomadas medidas punitivas contra a Europa... ainda não sabemos quais serão, mas elas estão chegando", disse Matthews.

Alguns gerentes de portfólio estão analisando o impacto que um dólar mais forte pode ter sobre as empresas e os países com dívidas em dólar.

"É possível que haja um fortalecimento do dólar, o que pode causar problemas para muitas empresas de mercados emergentes que têm dívidas emitidas em dólares", disse Sina Toussi, diretor de investimentos do fundo de hedge de situações especiais Two Seas Capital, com 1 bilhão de dólares em ativos sob gestão. Ele acrescentou que os países com alta dívida externa em dólares também podem ter dificuldades.

"Ainda não vimos nenhum deslocamento real no mercado, mas estamos gastando algum tempo tentando prever onde alguns desses deslocamentos podem ocorrer."

Os fundos de hedge que negociam com a China esperam volatilidade no curto prazo, principalmente depois que Trump disse na terça-feira que seu governo está avaliando um imposto punitivo de 10% sobre importações chinesas.

Stanley Tao, chefe de investimentos da Golden Nest Capital, um fundo de hedge com sede em Hong Kong que administra 250 milhões de dólares, continua cauteloso em relação ao primeiro semestre do ano, uma vez que é preciso tempo para ver que medidas Trump tomará e como a China responderá.

"Se o governo Trump for duro com a China, a China poderá implementar medidas de estímulo não convencionais, o que poderia, de fato, beneficiar o mercado de ações", disse Tao.

Ele prefere ações impulsionadas pela demanda doméstica e exportadores com foco em países fora dos EUA, enquanto disse que ficará longe do setor automotivo, empresas com problemas de excesso de capacidade e fabricantes diretamente expostos ao risco tarifário.