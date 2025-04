PM do PA investiga mensagens de agentes que debocham da morte de Francisco

A Polícia Militar do Pará investiga mensagens em grupo de WhatsApp de agentes que debocham da morte do Papa Francisco.

O que aconteceu

O que diziam as mensagens. Após a morte do Papa Francisco, circularam em grupos de WhatsApp de policiais militares paraenses uma série de mensagens de deboche, que diziam: "menos um comunista na Terra" e "já vai tarde", entre outras postagens em tom desrespeitoso.

Corregedoria da PM do Pará investiga o caso. Questionada pelo UOL, a corporação confirmou o episódio e diz ter aberto sindicância administrativa para identificar a autoria das mensagens. "A PM ressalta ainda que não compactua com desvios de conduta de agentes", disse a corporação por meio de nota.

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil disse que o Papa Francisco trazia debates sobre "a humanidade do Evangelho". "Eu não diria que é de uma linha progressista, eu diria que sua mensagem é trazer a essência do Evangelho", disse dom Ricardo Hoepers, secretário-geral da conferência e bispo auxiliar de Brasília, em coletiva após a morte do papa.