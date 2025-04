Ministro ucraniano diz que houve progresso no pacto sobre minerais com EUA, mas sem acordo nesta semana

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - A Ucrânia e os Estados Unidos fizeram progressos em um acordo sobre minerais críticos, mas "definitivamente não" será finalizado esta semana, disse o ministro das Finanças ucraniano, Serhii Marchenko, à Reuters nesta quinta-feira, dizendo que ainda havia questões a serem resolvidas.

Marchenko e outras autoridades ucranianas se reuniram com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, na quarta-feira para discutir o acordo e as questões em andamento sobre os ativos russos congelados e mantidos pelo Ocidente desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Os dois países assinaram um memorando há uma semana como um passo inicial para fechar um acordo sobre a expansão da cooperação econômica, inclusive por meio do desenvolvimento de recursos minerais na Ucrânia, que tem se mostrado difícil.

O presidente dos EUA, Donald Trump, promoveu o acordo desde o início de seu segundo mandato em janeiro. Em fevereiro, os dois lados estavam prontos para assinar um acordo sobre recursos naturais, mas ele foi adiado -- e desde então foi revisado -- depois que uma reunião no Salão Oval entre Trump e o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, se transformou em uma discussão.

Na semana passada, Trump disse que esperava que o acordo fosse assinado nesta quinta-feira, mas Marchenko disse que uma assinatura nesta semana não seria possível, embora ele e altos funcionários ucranianos, incluindo o primeiro-ministro, Denys Shmyhal, estejam em Washington para as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial.

"Houve progresso e agora nossas equipes estão trabalhando em estreita colaboração", disse Shmyhal após um evento organizado pela embaixada ucraniana. "Ainda há algumas questões que estamos discutindo", disse ele, sem fornecer detalhes.

Perguntado se um acordo poderia ser assinado esta semana, Marchenko disse: "Não, esta semana definitivamente não. Definitivamente não".

Ele disse que as conversas continuavam apesar dos ataques da Rússia a Kiev durante a noite, dizendo que as duas questões não estavam relacionadas.

O Tesouro divulgou na quinta-feira a reunião com as autoridades ucranianas e enfatizou a necessidade de assinar a parceria econômica entre os dois países o mais rápido possível.

Trump está pressionando por um pacto que dê aos Estados Unidos acesso privilegiado aos recursos naturais e minerais críticos da Ucrânia, o que ele considera um pagamento pela ajuda militar fornecida pelo ex-presidente Joe Biden.

Washington disse que se afastará dos esforços para intermediar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia, a menos que haja sinais claros de progresso em breve.

Marchenko também disse que Bessent quer que a questão dos ativos russos congelados -- que, segundo Kiev, deveriam ser entregues à Ucrânia para pagar por danos e perdas de guerra -- faça parte de discussões mais amplas.