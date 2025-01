Brest e Sporting perdem para Shakhtar e Leipzig na Champions

O francês Brest, uma das surpresas desta Liga dos Campeões, perdeu por 2 a 0 nesta quarta-feira (22) pela sétima e penúltima rodada do torneio em sua visita ao Shakhtar Donetsk, em Gelsenkirchen, na Alemanha, onde o time ucraniano tem disputado seus jogos como anfitrião devido ao conflito armado no país após a invasão do exército russo em fevereiro de 2022.

Com essa derrota o Brest já não depende mais só de si para se classificar diretamente para as oitavas de final.

O time francês está atualmente em 11º na tabela, com 13 pontos, mas pode ser ultrapassado por Bayern de Munique e Milan se os dois somarem um ponto na noite desta quarta.

O Shakhtar Donetsk abriu o placar após uma bola mal dominada pelo capitão do Brest Brendan Chardonnet, quando era o último defensor.

O ponta brasileiro Kevin, que recuperou a bola, conseguiu atravessar todo o campo do Brest e superou o goleiro Marco Bizot (18').

Bizot, que vinha em grande fase nas últimas semanas, falhou e cometeu um pênalti em Irakli Azarov.

Heorhiy Sudakov cobrou com uma 'cavadinha' e encobriu o goleiro holandês (37').

O Sporting de Lisboa também foi derrotado na Alemanha, por 2 a 1 pelo RB Leipzig, que conquistou assim seus primeiros pontos na classificação.

Essas derrotas de Brest e Sporting favorecem as chances do Real Madrid, que recebe o RB Salzburg também nesta quarta-feira.

Tanto franceses como portugueses sonham terminar no 'Top 8', que classifica diretamente para as oitavas de final.

Apesar de o Barcelona (18 pontos) já ter assegurado uma vaga entre os oito primeiros (juntamente com o Liverpool) e o Atlético de Madrid estar perto (com 15 pontos), Brest (13 pontos) e Sporting (10) estão à frente do Real Madrid, que soma 9 pontos antes de enfrentar o Salzburg.

Em caso de vitória, o gigante da capital espanhola vai superar os portugueses e enfrentará o próprio Brest na próxima semana, na última rodada da fase de liga do torneio europeu.

O Shakhtar, 27º com 7 pontos, segue vivo, embora tenha que vencer na visita ao Borussia Dortmund, a poucos quilômetros da Arena AufSchalke, onde disputa suas partidas europeias, e também contar com uma combinação de resultados para poder avançar na competição.

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 21 7 7 0 0 15 2 13

2. Barcelona 18 7 6 0 1 26 11 15

3. Atlético de Madrid 15 7 5 0 2 16 11 5

4. Atalanta 14 7 4 2 1 18 4 14

5. Arsenal 13 6 4 1 1 11 2 9

6. Bayer Leverkusen 13 7 4 1 2 13 7 6

7. Inter 13 6 4 1 1 7 1 6

8. Aston Villa 13 7 4 1 2 9 4 5

9. Monaco 13 7 4 1 2 13 10 3

10. Lille 13 7 4 1 2 11 9 2

11. Brest 13 7 4 1 2 10 8 2

12. Bayern de Munique 12 6 4 0 2 17 8 9

13. Borussia Dortmund 12 7 4 0 3 19 11 8

14. Juventus 12 7 3 3 1 9 5 4

15. Milan 12 6 4 0 2 12 9 3

16. PSV Eindhoven 11 7 3 2 2 13 10 3

17. Brugge 11 7 3 2 2 6 8 -2

18. Benfica 10 7 3 1 3 14 12 2

19. Sporting de Lisboa 10 7 3 1 3 12 11 1

20. Feyenoord 10 6 3 1 2 14 15 -1

21. Stuttgart 10 7 3 1 3 12 13 -1

22. Real Madrid 9 6 3 0 3 12 11 1

23. Celtic de Glasgow 9 6 2 3 1 10 10 0

24. Manchester City 8 6 2 2 2 13 9 4

25. Dinamo Zagreb 8 6 2 2 2 10 15 -5

26. PSG 7 6 2 1 3 6 6 0

27. Shakhtar Donetsk 7 7 2 1 4 7 13 -6

28. Bologna 5 7 1 2 4 3 8 -5

29. Sparta Praga 4 6 1 1 4 7 18 -11

30. RB Leipzig 3 7 1 0 6 8 14 -6

31. Girona 3 6 1 0 5 4 10 -6

32. Estrela Vermelha 3 7 1 0 6 12 22 -10

33. Sturm Graz 3 7 1 0 6 4 14 -10

34. Salzburg 3 6 1 0 5 3 18 -15

35. Slovan Bratislava 0 7 0 0 7 6 24 -18

36. Young Boys 0 6 0 0 6 3 22 -19

bur-mcd/dr/aam/cb

© Agence France-Presse