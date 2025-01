United Airlines projeta lucro trimestral acima do esperado

Por Rajesh Kumar Singh

CHICAGO (Reuters) - A United Airlines previu nesta terça-feira um lucro maior do que o esperado para o trimestre atual, após seus ganhos superarem as estimativas de Wall Street no quarto trimestre, impulsionados pela forte demanda por viagens e por um melhor poder de precificação.

As ações da companhia aérea com sede em Chicago subiam cerca de 5% nas negociações pós-mercado dos Estados Unidos.

A United espera um lucro ajustado na faixa de 0,75 dólar a 1,25 dólar por ação no trimestre até março. Analistas esperam que a empresa registre um lucro trimestral de 0,54 dólar por ação, de acordo com dados da LSEG.

Para o ano completo de 2025, a United projetou lucro ajustado de 11,50 dólares a 13,50 dólares por ação, contra ganho de 12,85 dólares por ação esperado por analistas de Wall Street.

Os lucros ajustados da companhia aérea no trimestre encerrado em dezembro foram de 3,26 dólares por ação, acima das expectativas dos analistas de 3,00 dólares.