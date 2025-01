Trump assume, perdoa invasores do Capitólio e abandona Acordo de Paris

Donald Trump tomou posse ontem para seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos e não perdeu tempo para começar a cumprir suas promessas de campanha. O presidente assinou seus primeiros decretos logo após a cerimônia de posse, e anunciou o "perdão completo" a todos os 1,5 mil indiciados pela invasão do Capitólio depois que ele perdeu a eleição para Joe Biden. A anistia será aplicada às pessoas que não tenham cometido atos de violência e, para os denunciados por crimes mais sérios, Trump irá propor uma substituição de pena. A posse do republicano foi marcada pela presença de grandes empresários do setor da tecnologia, entre eles os CEOs da Meta, Mark Zuckerberg, do X, Elon Musk, e da Amazon, Jeff Bezos, além dos presidentes do Google, Sundar Pichai, e da Apple, Tim Cook. E também ontem ele revogou o plano de Biden para regulação de inteligência artificial.

Trump assina decreto que retira EUA do Acordo de Paris. Os Estados Unidos são os maiores emissores de gases de efeito estufa no mundo e é a segunda vez que o país se retira dos esforços de combate às mudanças climáticas. A decisão coloca o país ao lado do Irã, da Líbia e do Iêmen como os únicos países fora do pacto firmado para minimizar as consequências das mudanças climáticas. Em seu primeiro mandato, o republicano também retirou os EUA do acordo, mas o processo levou anos e foi imediatamente revertido por Biden em 2021. Saiba mais.

Trump retira os EUA da Organização Mundial da Saúde. O presidente anunciou também no seu primeiro dia de mandato o fim de qualquer envolvimento ou financiamento dos EUA à OMS. A entidade, com sede em Genebra, foi central na luta contra a pandemia da covid-19 e é responsável pelo desenvolvimento de programas de combate a doenças pelo mundo. Trump também anunciou a saída das negociações de um Acordo Pandêmico, um esforço internacional para criar regras para que o mundo esteja mais preparado para eventuais futuras pandemias. Trump alegou que o principal problema da OMS seria o fato de a contribuição americana ser muito superior ao que pagam os chineses. "A OMS nos roubou. Isso não vai acontecer mais", disse ele.

Michelle e Eduardo Bolsonaro não puderam entrar no Capitólio. A ex-primeira-dama e o deputado federal não puderam ocupar o espaço reservado para Jair Bolsonaro e tiveram que acompanhar a cerimônia de posse em um estádio em Washington. Em nota, Eduardo Bolsonaro informou que eles foram encaminhados para a Capital One Arena, onde Trump assinou os primeiros decretos e discursou para apoiadores. Ele disse ainda que o cerimonial do presidente americano assegurou que Bolsonaro teria espaço na Rotunda do Capitólio caso tivesse comparecido, e que a ida da família ao estádio ocorreu por uma "questão protocolar". Jair Bolsonaro não viajou aos EUA porque está com o seu passaporte apreendido pelo STF por conta da suspeita de envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro.

Em primeira reunião com ministros, Lula faz cobranças por entregas. O primeiro encontro do ano durou cerca de sete horas e foi realizado na Granja do Torto. Foi a primeira reunião ministerial de Sidônio Palmeira no comando da Secretaria de Comunicação Social no lugar de Paulo Pimenta, e o presidente enfatizou que a comunicação e o entrosamento na equipe serão focos de atenção. Lula começou o encontro com uma bronca e disse que nenhum ministro vai poder fazer portaria sem passar antes pela Presidência da República. Ele se referia à confusão envolvendo mudanças no Pix, que fez o governo voltar atrás de uma decisão e ainda editar uma medida provisória sobre o tema. Lula também cobrou mais entregas concretas, que impactem no cotidiano da população de forma imediata. Saiba como foi.

Haddad define 25 objetivos na agenda econômica para 2025 e 2026. A relação apresentada pelo ministro da Fazenda na reunião com o presidente Lula inclui a reforma tributária da renda com a isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para quem ganha até R$ 5.000 combinada com a tributação sobre milionários, o fortalecimento do arcabouço fiscal para permitir o crescimento do PIB, e medidas para a melhoria do ambiente de negócios. Haddad dividiu as medidas em três frentes de trabalho: estabilidade macroeconômica, melhoria do ambiente de negócios e implantação do plano de transformação ecológica. Veja quais são os outros objetivos.

Golpes com Pix devem quintuplicar nos próximos três anos. Relatório da ACI Worldwide, companhia norte-americana que desenvolve serviços de tecnologia com meios de pagamentos, estima que os golpes financeiros vão ultrapassar os R$ 11 bilhões em perdas aos clientes bancários até 2028. Se os cálculos se confirmarem, o Brasil vai, sozinho, concentrar 25% de todo o volume de golpes digitais aplicados em seis países analisados. Somente em 2023, de acordo com a ACI, foram aplicados mais de R$ 2,2 bilhões em golpes online no Brasil, sendo o Pix o canal preferido para roubos. No recorte brasileiro, os golpes mais comuns envolvem operações de compra (22%), investimentos (21%) e pagamentos antecipados (17%). Leia mais.